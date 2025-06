ซีรีส์เกมเครื่องบินรบ "ACE COMBAT" ฉลองครบรอบ 30 ปี!

เพื่อเป็นการฉลองวันครบรอบได้แบ่งปันข้อความพิเศษ "ขอบคุณ" สำหรับแฟน ๆ ซีรีส์ทุกคน"นับตั้งแต่เปิดตัวภาคแรกในปี 1995 ด้วยการสนับสนุนที่ไม่ลดละของทุกคน ซีรีส์ ACE COMBAT ก็บรรลุจุดสำคัญที่น่าทึ่ง นั่นคือการครบรอบ 30 ปีในปี 2025ก่อนอื่นเลย ผมอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อแฟน ๆ ทุกคนและทุกคนที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนซีรีส์นี้มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ขอบคุณจากใจจริง ช่วงเวลานี้คือโอกาสที่เราจะตอบแทนความขอบคุณที่สั่งสมมาตลอด 30 ปีให้กับพวกคุณผมเชื่อว่าการรักษาตำนานนี้ไว้เป็นเวลากว่าสามทศวรรษมีความหมายมากกว่าแค่การผ่านไปของเวลา ผมมักจะแบ่งปันข้อความนี้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์นี้เสมอมา:“การมอบประสบการณ์คุณภาพสูงที่สะท้อนอารมณ์ซึ่งเกินความคาดหมาย เพื่อจุดประกายความตื่นเต้นให้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป และเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังนั้นด้วยความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม การดำเนินวงจรนี้ต่อไปจะสร้างสายสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจกับผู้เล่นของเรา และสายสัมพันธ์ดังกล่าวคือการแสดงออกถึงความขอบคุณอย่างแท้จริงของเรา”ในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมา กาลเวลาเปลี่ยนไป ค่านิยมเปลี่ยนแปลงไป และเทคโนโลยีก็พัฒนาก้าวหน้าขึ้น บริษัทและทีมงานของเราได้เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวข้ามกระแสเหล่านี้ กล่าวโดยสรุปก็คือ เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงมีบางครั้งที่เราอาจไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของคุณได้อย่างเต็มที่ แต่ผมก็เชื่อว่ามีบางครั้งที่เราทำได้เกินกว่าที่คาดไว้ เมื่อเราทะยานสูงขึ้นกว่าที่ใครจะจินตนาการได้มาซายะ นากามูระ ผู้ก่อตั้งบริษัท Namco เคยกล่าวไว้ว่า “เฉพาะผู้ที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เท่านั้นที่จะอยู่รอดได้”ผมเข้าร่วม Namco ในปี 1994 ในตอนนั้น ผมเข้าใจคำเหล่านั้นด้วยสติปัญญา แต่ยังไม่เข้าใจจากประสบการณ์ตอนนี้ ผมเข้าใจจริง ๆ แล้วหลังจากสามทศวรรษอันเหลือเชื่อของการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง เราได้สร้างสายสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจที่ยั่งยืนกับพวกคุณทุกคน สายสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นพลังสำคัญที่ค้ำจุนซีรีส์ ACE COMBAT และผลักดันให้ก้าวไปสู่อนาคต ตอนนี้ ผมสัมผัสได้ถึงความจริงนี้ในทุกอณูของร่างกาย และผมภูมิใจที่ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการส่งมอบคุณค่าและได้รับความไว้วางใจจากพวกคุณทำให้เรามาถึงวันครบรอบ 30 ปีนี้และตอนนี้ เราก็พร้อมแล้ว ทุกอย่างพร้อมแล้ว ได้เวลาที่จะโบยบินอีกครั้ง สู่ความสูงที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม”ค่ายเพลง Bandai Namco Game Music เตรียมออกเพลงประกอบเกม ACE COMBAT Original Soundtrack จำนวน 19 เพลง ผ่านบริการสตรีมเพลง อาทิ iTunes, Apple Music, Spotify และบริการสตรีมเพลงอื่น ๆ ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ https://gamemusic.bn-ent.net/ และ Official X ด้วยยอดขายกว่า 20 ล้านชุดทั่วโลก และเกมล่าสุดอย่าง ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN DELUXE EDITION แฟน ๆ จึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี ผ่านเว็บไซต์ ACES WEB พร้อมเปิดตัวสินค้าที่ระลึกครบรอบ 30 ปี และ wallpaper ที่แฟน ๆ สามารถโหลดไปใช้งานได้ฟรี นอกจากยังมีกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย สามารถติดตามได้ที่ official X และ YouTube ของ ACE COMBATACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN เป็นเกมยิงเครื่องบินที่ผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นนักบินฝีมือฉกาจและสนุกไปกับความตื่นเต้นในการบินอย่างอิสระ 360 องศาบนท้องฟ้าที่สมจริง และเพลิดเพลินไปกับการเลือกกำจัดศัตรูตามการตัดสินใจของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ สัมผัสความรู้สึกสำเร็จในการเอาชนะสถานการณ์ที่ยากลำบาก โดย PROJECT ACES ซึ่งเป็นเกมล่าสุดในซีรีส์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเกมก่อนหน้า ซึ่งถูกสร้างขึ้นภายใต้ธีม "Sky Innovation" เพื่อแสดงให้เห็นถึงความกว้างใหญ่ของเมฆบนท้องฟ้าสามมิติ รวมถึงภูมิประเทศและภูมิทัศน์ที่สร้างขึ้นอย่างประณีต นอกจากนี้ กลยุทธ์เชิงยุทธวิธีใหม่ ทำให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลินไปกับการต่อสู้ทางอากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ พร้อมสัมผัสความตื่นเต้นของสงครามเวหา ซึ่งเป็นจุดเด่นตลอดประวัติศาสตร์ 28 ปีของซีรีส์ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN วางจำหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์ม PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch และ PC (Steam) ติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่ เว็บไซต์ หรือช่องทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook LINE และ YouTube