"Just Dance 2026 Edition" พร้อมเปิดฟลอร์แดนซ์กระจาย 14 ตุลาคมนี้

Just Dance 2026 Edition คือทางเลือกที่ดีที่สุดในการรวมตัวกับเพื่อนพ้องน้องพี่ เพื่อใช้เวลาดี ๆ ในการแปลงบ้านให้เป็นฟลอร์เต้นรำ โดยเตรียมพบกับ 40 เพลงใหม่ที่น่าตื่นเต้น ตั้งแต่เพลงฮิตติดชาร์ตไปจนถึงเพลงคลาสสิกตลอดกาล เกมจะมีเพลงสำหรับทุกคนใน Just Dance 2026 Edition ซึ่งรวมถึง:• APT. โดย ROSÉ & Bruno Mars• Houdini โดย Dua Lipa• Counting Stars โดย OneRepublic• Hung Up โดย Madonna• All Star โดย Smash Mouth• และเพลงอื่น ๆ อีกมากมายนอกจากบรรดาเพลงใหม่แล้ว Just Dance 2026 ยังมาพร้อมตัวเลือกการเล่นเกมที่น่าสนใจอีกด้วย ได้แก่:• โหมดปาร์ตี้ (Party mode) ที่ให้ผู้เล่นได้ร่วมทีมและร่วมมือกันเพื่อแข่งกันแดนซ์แบบสนุกสนานเฮฮา• โหมด Camera Controller สำหรับประสบการณ์การเล่นเดี่ยวแบบแฮนด์ฟรี ด้วยแอป Just Dance Controller ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนกล้องโทรศัพท์ให้เป็นเครื่องมือตรวจจับการเคลื่อนไหวทั่วร่างกาย และพยายามเพิ่มความแม่นยำในการเต้นให้มากขึ้นโหมดผู้เล่นหลายคนแบบโลคอลก็มีให้เลือกเล่นได้สูงสุด 6 คน และนักเต้นที่เก่งที่สุดก็สามารถพิสูจน์ฝีมือตนเองได้ในโหมด Challengeผู้เล่นที่เป็นเจ้าของ Just Dance Editions ทุกเวอร์ชันตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2026 จะได้รับคอนเทนต์ที่โชว์ให้เห็นในหน้าจอทั้งหมด เพื่อให้สามารถสนุกไปกับปาร์ตี้ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าใช้งาน Just Dance+ บริการสตรีมมิ่งแบบสมัครสมาชิกฟรีหนึ่งเดือนเมื่อซื้อ Just Dance 2026 Edition ทุกเวอร์ชันสำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ Just Dance 2026 Edition ติดตามได้ที่ justdancegame.com และ X: @justdancegame รวมถึงแฮชแท็ก #JustDance2026