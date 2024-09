Zenless Zone Zero เวอร์ชัน 1.2 "เส้นทางโลกันตร์" อัปเดต 25 ก.ย.นี้

Outer Ring เป็นฉากสำคัญในเนื้อเรื่องหลักบทถัดไป ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาและแห้งแล้ง ตั้งอยู่นอกเขตเมืองของ New Eridu แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ดูรกร้าง แต่ก็อุดมไปด้วยทรัพยากรเชื้อเพลิง ซึ่งบางครั้งก็นำไปสู่ความตึงเครียดและการแข่งขันระหว่างกลุ่มต่าง ๆ โดยในเวอร์ชัน 1.2 เหล่า Proxy จะร่วมมือกับ Caesar, Burnice และสมาชิกคนอื่น ๆ จาก Sons of Calydon เพื่อเผชิญหน้ากับคู่แข่งของพวกเขา The Vanquishers และ Overlord Pompey นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถใช้ Caesar และ Burnice เพื่อสำรวจ New Eridu ในเวอร์ชันใหม่นี้ได้อีกด้วยในฐานะกลุ่มที่เคลื่อนไหวและอาศัยอยู่ใน Outer Ring "Sons of Calydon" ดำเนินกิจการบริษัทโลจิสติกส์ที่มีชื่อว่า "Leaps and Bounds" และขนส่งทรัพยากรผ่าน Hollow ซึ่งที่นอกจากจะมอบโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้ว เธอยังสามารถสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลด้วยโล่ และมอบสถานะดีบัฟให้กับศัตรูโดยรอบได้เมื่อใช้ Perfect Block และซัปพอร์ตตั้งรับ ส่วนตัวละครใหม่อีกตัวหนึ่งคือที่สามารถใช้ปืนพ่นไฟสองกระบอกในมือ เพื่อสร้างความเสียหายจากไฟได้อย่างน่าประทับใจ และสะสมค่า Anomaly อย่างรวดเร็ว เพื่อทำให้เกิดเอฟเฟกต์ไหม้เกรียมได้ ในขณะเดียวกัน Bangboo แรงก์ S Red Moccus ของ Sons of Calydon ก็พร้อมที่จะเข้าร่วมการต่อสู้ ด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์ที่ทำขึ้นเป็นพิเศษด้วยเช่นกันนอกจากนี้ ยังมีมินิเกมประเภทการยิงเอาตัวรอดแบบจำกัดเวลาที่ชื่อ "Bizarre Brigade" ให้เล่นที่ Godfinger โดยผู้เล่นสามารถปลดล็อกตัวละครต่าง ๆ จากความคืบหน้าในเกม เพื่อท้าทายมินิเกมแนว Roguelike นี้ อีกทั้งผู้เล่นยังมีโอกาสในการฝึกฝนทักษะการต่อสู้ โดยใช้ตัวละครจากฝ่ายต่าง ๆ ฟรี รวมถึงสามารถอัปเลเวล Agent ได้เร็วยิ่งขึ้น และรับรางวัลต่าง ๆ ในเกมเพลย์ใหม่ที่ชื่อว่า "หลักสูตรฝึกอบรมนักสำรวจ" ที่ HIAนอกเหนือจากการอัปเดตเนื้อหาแล้ว Zenless Zone Zero ยังปรับปรุงกลไก และฟังก์ชันภายในเกมหลายอย่าง เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดียิ่งขึ้นให้กับเหล่า Proxy โดยเริ่มตั้งแต่เวอร์ชัน 1.2 ผู้เล่นสามารถรับข้อมูลการสังเกตการณ์ และรางวัลในกระดานหมากรุกนี้ได้โดยอัตโนมัติ ภายใต้ความช่วยเหลือของ FAIRY เมื่อสำรวจกระดานหมากรุกเสร็จเป็นครั้งแรก ในส่วนการแสดงผลของกระดานหมากรุก รวมถึงแอนิเมชันบางอย่างก็ได้รับการปรับปรุง และเร่งความเร็วให้มากขึ้น ทำให้ผู้เล่นเพลิดเพลินไปกับเรื่องราว และการต่อสู้ได้อย่างตรงไปตรงมามากขึ้นในเนื้อเรื่องบทที่ 4 นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถตั้งค่าทีมล่วงหน้าสำหรับการต่อสู้ได้ รวมถึงสลับเวลาได้อย่างอิสระ และฟังก์ชัน Battery Charge สำรองนั้นจะสามารถมอบพลังกายให้กับผู้เล่นได้มากยิ่งขึ้นZenless Zone Zero เวอร์ชัน 1.2 จะอัปเดตในวันที่ 25 กันยายนนี้ พร้อมกับกิจกรรมภายในเกมมากมาย เช่น "งานเลี้ยง Overlord" โดยผู้เล่นสามารถรับรางวัลในเกมมากมาย รวมถึง Agent ที่เล่นได้อย่าง Lucy และดำเนินการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นต่อใน New Eridu บน PlayStation 5, PC, iOS และ Android ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://zenless.hoyoverse.com/ และ X: @ZZZ_TH