คอลแลปพิเศษ "NIKKE × Re:ZERO" อัปเดตแล้ววันนี้!

ในการคอลแลปครั้งนี้ ผู้เล่นจะได้พบกับตัวละครยอดนิยมจาก "Re:ZERO รีเซทชีวิต ฝ่าวิกฤตต่างโลก" อาทิ ‘เอมิเลีย’ ‘เรม’ และ ‘แรม’ และยังได้เพลิดเพลินไปกับอีเวนต์จำกัดเวลามากมายที่เตรียมไว้เพื่อเฉลิมฉลองการคอลแลปครั้งนี้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ผู้เล่นยังมีโอกาสได้รับตัวละครแรมฟรี รวมถึงยังได้พบกับคอสตูมแสนน่ารักของทั้งเอมิเลียและเรมนอกจากนี้ ยังมีอีเวนต์จำกัดเวลาของการคอลแลปครั้งนี้โดยเฉพาะ เช่น Re:CIPE FOR YOU, Re:ADY MAID และ Re:ADY TO ORDER ที่มาพร้อมรางวัลสุดพิเศษมากมาย เช่น ตั๋วรับสมัครขั้นสูง, เพชร, วัสดุในการพัฒนา, เรลิกที่สาบสูญ, วอลล์เปเปอร์และกรอบไอคอนพิเศษของการคอลแลป และสำหรับผู้เล่นที่ได้ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดในอีเวนต์ จะมีโอกาสได้รับตัวละครระดับ SR แรม สองตัวฟรี โดยอีเวนต์เหล่านี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคมถึงวันที่ 11 เมษายนนี้เท่านั้นสาวลูกครึ่งเอลฟ์ผู้มีเรือนผมสีเงินและดวงตาสีม่วง เอมิเลียสามารถเพิ่ม ATK ตามสัดส่วนของความจุกระสุนสูงสุด เมื่อเบิร์สต์สกิลของเธอมีผล เธอจะโจมตีในรัศมีกว้าง สร้างดาเมจมหาศาลใส่ศัตรู● คลาส: แอทแทคเกอร์● อาวุธ: ฟรีซซิ่งเบรธ (RL)● ธาตุ: น้ำ● ผู้ผลิต: แอบนอร์มอล● ช่วงรับสมัครจำกัดเวลา: 21 มี.ค. 2024 - 11 เม.ย. 2024 เวลา 02:59 น.● วิธีรับ: ล็อบบี้ → รับสมัคร → รับสมัครจำกัดเวลาเมดฝาแฝดคนน้องที่ทำงานในคฤหาสน์รอสวาล เรมสามารถฟื้นฟู HP ของพันธมิตรตามสัดส่วนของดาเมจที่เธอทำ เบิร์สต์สกิลของเธอจะมอบบัฟให้แก่ตนเองและพันธมิตรที่ใช้เครื่องยิงจรวด● คลาส: ซัพพอร์ตเตอร์● อาวุธ: เดมอนส์ไมตี้กริป (MG)● ธาตุ: น้ำ● ผู้ผลิต: แอบนอร์มอล● ช่วงรับสมัครจำกัดเวลา: 28 มี.ค. 2024 เวลา 03:00 น. - 11 เม.ย. 2024 เวลา 02:59 น.● วิธีรับ: ล็อบบี้ → รับสมัคร → รับสมัครจำกัดเวลาเมดฝาแฝดคนพี่ที่ทำงานในคฤหาสน์รอสวาล แรมสามารถสร้างโล่เพื่อปกป้องพันธมิตรได้ เมื่อลงสนามกับสมาชิกในทีมของเธอ เธอจะปล่อยเบิร์สต์สกิลได้อย่างรวดเร็ว● คลาส: ดีเฟนเดอร์● อาวุธ: เดมอนส์เกซ (SR)● ธาตุ: ลม● ผู้ผลิต: แอบนอร์มอล● ช่วงรับสมัคร: 21 มี.ค. 2024 - 11 เม.ย. 2024 เวลา 02:59 น.● วิธีรับ: รับแรมได้จากอีเวนต์ Re:CIPE FOR YOU เท่านั้นอาร์คตรวจจับคลื่น D ได้ โดยมีความเคลื่อนไหวอยู่ในบ้านของนักสะสม ผู้นิยมชมชอบสิ่งของจากพื้นผิว ด้วยเหตุนี้ เอมิเลีย เรม และแรม จึงเริ่มต้นภารกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีคลื่น D อย่างท่วมท้นสำรวจแผนที่ Re:CIPE FOR YOU 3D ขนาดใหญ่สำหรับอีเวนต์นี้โดยเฉพาะ และร่วมเล่นกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรับ ‘SR แรม’ ค้นหาให้ทั่วแผนที่ ผู้เล่นจะได้รับเพชร วัสดุการพัฒนา และเรลิกที่สาบสูญแบบเซอร์ไพรส์● ช่วงเวลาอีเวนต์: 21 มี.ค. 2024 - 11 เม.ย. 2024 เวลา 02:59 น.เคลียร์ด่านเนื้อเรื่อง I ในอีเวนต์ Re:CIPE FOR YOU เพื่อรับตั๋วรับสมัครขั้นสูงและวัสดุการพัฒนา● ช่วงเวลาอีเวนต์: 21 มี.ค. 2024 - 11 เม.ย. 2024 เวลา 02:59 น.เคลียร์ด่านเนื้อเรื่อง II ในอีเวนต์ Re:CIPE FOR YOU เพื่อรับตั๋วรับสมัครขั้นสูงและวัสดุการพัฒนา● ช่วงเวลาอีเวนต์: 28 มี.ค. 2024 - 11 เม.ย. 2024 เวลา 02:59 น.ช่วยเมดมือใหม่ดูแลคาเฟ่ด้วยเถอะ! รับออเดอร์และเสิร์ฟให้ทันใจคุณลูกค้าหน่อยนะ!● ช่วงเวลาอีเวนต์: 21 มี.ค. 2024 - 11 เม.ย. 2024 เวลา 02:59 น.รอยยิ้มเจิดจ้าเหมาะกับฤดูใบไม้ผลิที่มีชีวิตชีวาอย่างยิ่ง● เงื่อนไขการได้รับ: ต้องมี SSR เอมิเลีย● วิธีรับ: สำเร็จภารกิจท้าทายในอีเวนต์คอลแลป Re:CIPE FOR YOU● เงื่อนไขการได้รับ: ต้องมี SSR เรม● วิธีรับ: สำเร็จภารกิจท้าทายในอีเวนต์คอลแลป Re:CIPE FOR YOU● รับคอสตูม เอมิเลีย: เมดจอมซุ่มซ่าม ได้จากกาชาคอสตูม พร้อมเสียงพากย์เต็มรูปแบบ, แอนิเมชันเบิร์สต์สกิล, ท่ายืน และโมเดล SD พิเศษรอยยิ้มสดใสที่เบ่งบานในฤดูใบไม้ผลิแสนอบอุ่น● รับคอสตูม เรม: บุปผาบริสุทธิ์ ได้จาก Re:FRESH PASS● พบกับคอสตูม โรซานน่า: คุณนายขาโหด ได้จากบัตรผ่านเดือนเมษายน เร็วๆนี้!ในช่วงอีเวนต์และรับรางวัล รับ SR แรม, กรอบพิเศษ, ตั๋วรับสมัครขั้นสูง และวัสดุการพัฒนาเมื่อล็อกอินครบ 14 วัน● ช่วงเวลาอีเวนต์: 21 มี.ค. 2024 - 11 เม.ย. 2024 เวลา 02:59 น.คอลแลป "NIKKE × Re:ZERO" เริ่ม 21 มีนาคม - 11 เมษายนนี้เท่านั้น ดาวน์โหลดเกมได้แล้วทั้งบนมือถือและพีซี ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ http://nikke-sea.com และแฟนเพจ NIKKE - TH