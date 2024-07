เกมสืบสวนโลกอนาคต "Nobody Wants to Die" วางจำหน่ายแล้ววันนี้!

"Nobody Wants to Die" นำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองนิวยอร์กปี 2329 ยุคที่ความเป็นอมตะคือสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับคนมีเงิน มนุษย์สามารถเก็บจิตสำนึกของตนเองไว้ที่ธนาคารความทรงจำ หรือถ่ายโอนไปยังร่างอื่น ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น James Karra นักสืบที่จะต้องสืบสวนเหตุการณ์ฆาตกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนชั้นสูง โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Time Manipulation เพื่อจำลองเหตุการณ์ในสถานที่เกิดเหตุ ค้นหาเบาะแส และเปิดโปงฆาตกรตัวจริงให้ได้“ตั้งแต่เริ่มต้น เราต้องการสร้างเกมที่เน้นการเล่าเรื่องด้วยภาพที่งดงาม” Grzegorz Golen หัวหน้านักออกแบบเกมและผู้บริหาร Critical Hit Games กล่าว “ทีมงานเล็ก ๆ ที่มีความหลงใหลและมีประสบการณ์ของเราได้ใช้ Unreal Engine 5 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและโลกที่สมจริงอย่างไม่น่าเชื่อ เราแทบรอไม่ไหวที่ผู้เล่นจะดำดิ่งสู่โลกไซไฟของ Nobody Wants to Die”“เราต้องการสร้างเรื่องราวที่กระตุ้นความคิดสำหรับผู้เล่นของเรา” Marcin Grembowicz ผู้เขียนบทของ Critical Hit Games กล่าว “เราสร้างโลกของ Nobody Wants to Die ด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเชิงปรัชญาเกี่ยวกับความตายและการถ่ายโอนจิตสำนึก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เล่นคิดถึงคุณค่าร่วมสมัย กฎเกณฑ์ของโลก และสิ่งที่สำคัญในชีวิต เรากำลังพยายามสร้างประสบการณ์ที่เข้มข้นให้กับผู้เล่นของเรา”"Nobody Wants to Die" วางจำหน่ายแล้วบน Xbox Series X|S, PlayStation 5 และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://nobodywantstodie.games/