“เศรษฐา” เปิดทำเนียบรับ “เปอตี” อดีตนักเตะดัง หนุนศักยภาพเยาวชนไทย ใช้กีฬาสร้างสันติภาพ

วันนี้ (14 มิ.ย.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โพสต์ถึงการพบปะกับอดีตนักฟุตบอลชื่อดัง มีเนื้อหาดังนี้เอมานูว์แอล เปอตี (Mr. Emmanuel Petit) อดีตนักฟุตบอลทีมชาติฝรั่งเศส มาเยี่ยมถึงตึกไทยคู่ฟ้าครับเราคุยกันถึงการส่งเสริมความร่วมมือในด้านกีฬาฟุตบอล ทั้งการพัฒนากีฬาฟุตบอลในไทย และการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในด้านนี้ นอกจากนี้ เรายังพูดคุยถึงความคืบหน้าประเด็นที่ผมบินไปฝรั่งเศสรอบที่ผ่านมา ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องการใช้กีฬาสร้างสันติภาพ ซึ่งวันนี้ทางฝรั่งเศสเตรียมส่งเสริมการหยุดยิงในฉนวนกาซาช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสแล้วครับThe Government House today welcomed Mr. Emmanuel Petit, former national football player of France, to discuss sports for youth and peace promotion, as discussed during my last month’s visit to Paris with French President Emmanuel Macron, who wants to use the Olympics Paris to call for truce in Gaza and other conflicts around the world.