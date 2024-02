การ์ดเมจิกเปิดตัว "Murders at Karlov Manor" ชุดเสริมธีมนักสืบ พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้!

เพื่อฉลองการเปิดตัวสินค้าใหม่นี้ ทาง Wizards of the Coast เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจจะสวมบทนักสืบมาเล่นเกมปริศนาฆาตกรรม และร่วมกันหยุดยั้งฆาตกร ปริศนานี้จะมีฉากหลังเป็นกิจกรรมเปิดตัวสินค้าใหม่ที่ถูกพลิกโฉมเป็นโศกนาฏกรรมอันน่าตื่นตะลึง ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับปริศนาดังกล่าวจะถูกเปิดเผยให้ทุกท่านสามารถติดตาม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook และ Instagram ของ Wizards of the Coast SEA โดยผู้ชนะการแข่งขันดังกล่าวในสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ จะมีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษ Murders at Karlov Manor เกิดขึ้นในโลกที่ถูกปกคลุมด้วยมหานครนามว่า Ravnica ชุดแนวสืบสวนนี้ให้บรรยากาศของปริศนาฆาตกรรมสุดคลาสสิก โดยผู้เล่นจะสวมบทเป็นนักสืบเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับฆาตกรรมต่อเนื่องที่มีจุดโยงใยกับแผนการร้ายที่ยิ่งใหญ่กว่า โดยจะมีปริศนาอันน่าสนใจและคำใบ้อันลี้ลับให้ผู้เล่นได้สะสม นอกเหนือจากนี้ Murders at Karlov Manor จะเป็นชุดแรกของ MTG ด้วยจะมีการนำเสนอ Play Booster ซึ่งเป็นวิธีใหม่ในการเล่น MTGคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเริ่มต้นขึ้นที่คฤหาสน์ Karkov และดูเหมือนบุคคลสำคัญของ Ravnica จะตกเป็นเป้าหมาย ในยามที่ทั้งเมืองเริ่มดำดิ่งสู่ความโกลาหล เราต้องการผู้ที่เก่งกล้าและฉลาดล้ำ มาไขปริศนาที่ลึกลับซับซ้อนเกินตาเห็น เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างแต่ละสหพันธ์ใน Ravnica เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ สำนักงานนักสืบคดีที่เกี่ยวข้องกับเวทมนตร์ของ Ravnica ถูกกดดันให้ปิดคดีดังกล่าวให้เร็วที่สุด พวกเขาขอความร่วมมือจากนักสืบที่ฉลาดหลักแหลมและมีเสน่ห์นาม Alquist Proft นักล่าผี Kaya และลูกครึ่งภูตหนุ่ม Kellan ให้มาร่วมค้นหาและเปิดโปงฆาตกรตัวจริงจากบรรดาผู้ต้องสงสัยที่มีบุคลิกโดดเด่นน่าสนใจเปิดตัวเป็นครั้งแรกในชุด Murders at Karlov Manor ซองการ์ดรูปแบบใหม่นี้จะผสานความสามารถในการเอามาใช้เล่นของ Draft Booster และความสนุกในการเปิดซองของ Set Booster เข้าด้วยกัน Play Booster ให้ทั้งความสนุกจากการนำไปเล่นอีกทั้งยังตอบโจทย์เรื่องความน่าสะสม ผู้เล่นสามารถเจอ Rares และ Mythic Rares ได้มากกว่า 1 ใบในซองรูปแบบใหม่นี้ ทำให้ไม่น่าแปลกเลยที่ Play Booster จะเป็นผู้ต้องสงสัยสำคัญสำหรับผู้เล่นที่ต้องการประสบการณ์การเล่น Limited ที่เร้าใจยิ่งกว่าเดิมเนื่องจากคดีถูกดูแลโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงสุดใน Ravnica ชุด Murders of Karlov จึงสามารถนำเสนอความสามารถใหม่หลายอย่างเพื่อสนับสนุนผู้เล่นในการไขปริศนา สำหรับผู้เล่นที่ต้องการสืบคดีแบบเงียบ ๆ ความสามารถจะสามารถทำให้การ์ดถูกเล่นแบบคว่ำหน้าในฐานะ Creature 2/2 แบบไม่มีสีและมีความสามารถ Ward โดย Creature ประเภท Disguise นี้จะสามารถถูกพลิกมาเป็นด้านหน้าได้ตลอดเวลา เมื่อมีการจ่ายค่า Disguise ของการ์ดแต่ละใบ หาก Creature ถูกตีตราว่าเป็น Suspected ของคดีอาชญากรรม พวกมันจะมีความสามารถและไม่สามารถ Block ได้ ตราบเท่าที่ยังถูก Suspected อยู่เป็นความสามารถที่นักสืบทุกคนต้องมี ความสามารถนี้ ใช้งานโดยการ Exile การ์ดจำนวนกี่ใบก็ได้ในสุสานให้มีค่าร่ายรวมเท่ากับหรือมากกว่าตัวเลขที่ความสามารถกำหนด เพื่อให้ได้ความสามารถพิเศษเพิ่มเติม นอกจากนี้ Murders at Karlov Manor จะมีการนำเสนอซึ่งเป็น Enchantment รูปแบบใหม่ โดย Case ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดให้ผู้เล่นสามารถ "solve" เพื่อให้ได้มาซึ่งความสามารถเพิ่มเติม และทำให้เข้าใกล้ตัวตนที่แท้จริงของฆาตกรมากขึ้นอีกด้วยMurders at Karlov Manor โดยแก่นแท้คือปริศนาสำหรับนักสืบ ด้วยเหตุนี้ ชุดนี้จะมีการแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของสถานที่ต่าง ๆ ของ Ravnica รวมถึงความลี้ลับต่าง ๆ ที่น่าค้นหาผ่านพิเศษหลากหลายรูปแบบ เริ่มด้วยที่ทำให้นักสืบสามารถส่องหาคำใบ้และผู้ต้องสงสัยได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ไปจนถึงที่เสริมความโดดเด่นให้กับผู้นำสหพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งทำให้ผู้เล่นสามารถสร้างชุดการ์ดที่มีสไตล์และหรูหราเพื่อนำไปอวดกับเพื่อนนักสืบคนอื่น ๆสามารถถูกพบเจอได้เช่นกันในชุดสินค้าใหม่นี้ ซึ่ง Lands เหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองที่ทอดยาวไปไม่รู้จบของ Ravnicaสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาความจริงจะรวบรวมข้อมูลของตัวละครต่าง ๆ และที่สำคัญคือผู้ต้องหา ไว้ในรูปแบบของแฟ้มเอกสาร ยิ่งไปกว่านั้นจะมีความลับเพิ่มเติมอยู่เป็นลายมือที่ถูกซ่อนไว้ในการ์ดหายากเหล่านี้อีกด้วยที่หายากไปไม่น้อยกว่ากันก็คือการ์ดที่สามารถพบเจอได้ใน Collector Booster เท่านั้น การ์ดเหล่านี้จะเสริมความสง่างามของผู้นำสหพันธ์ของ Ravnica ด้วยการเคลือบแบบสะท้อนแสง Double Rainbow Foil การ์ดประเภทไร้กรอบก็กลับมาเช่นกัน โดยการ์ดประเภทนี้สามารถหาได้จากทั้ง Play และ Collector BoosterMagic: The Gathering ชุดใหม่ "Murders at Karlov Manor" พร้อมวางจำหน่ายแล้วทั้ง Play Boosters, Collector Boosters, Commander Decks, Prerelease Packs, Bundles และ Gift Bundles สามารถทดลองเล่นได้ที่ร้านสมาชิก Wizards Play Network ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://magic.wizards.com