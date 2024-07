"NIKKE x CHATIME" จัดแคมเปญดับร้อนรับของพรีเมียมถึง 21 สิงหาคมนี้

หมายเหตุ

● จำกัด 1 ใบเสร็จต่อ 1 โปรโมชันเท่านั้น

● กิจกรรม และของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

● ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การแจกของรางวัลสำหรับผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

CHATIME คือร้านชาสุดคิ้วท์ที่มาพร้อมเทคนิคการพิมพ์ชีสมูสอันเป็นเอกลักษณ์ เพิ่มความโดดเด่นให้ชาทุกแก้วไม่เหมือนใคร โดยเมนูพิเศษจาก Chatime ต้อนรับซัมเมอร์จาก NIKKE มีดังนี้1. Golden Corn Smoothie2. Pineapple Cloudy Smoothie3. Pineapple Bobo4. Pineapple Aloha1. โปรโมชันที่ 1 : เมื่อซื้อเมนูจาก Chatime ครบ 100 บาท● รับทันที Bonus Gold จาก Razer Gold และ Nikke x Chatime2. โปรโมชันที่ 2 : เพียงซื้อเมนูรายการที่ 1 จากรายการต่อไปนี้ Pineapple Cloudy Smoothie, Pineapple Bobo และซื้อเมนูที่ 2 เพิ่มเข้าไปในออเดอร์● รับสติกเกอร์คอลเลคชั่นพิเศษจาก Nikke x Chatime และ พวงกุญแจสุด Exclusive จาก Nikke3. โปรโมชันที่ 3 : ถึงเวลาแจ้งเกิด พร้อมซื้อเครื่องดื่มใดก็ได้จำนวน 1 แก้ว● เพียงแต่งคอสเพลย์ NIKKE มาที่ร้าน Chatime แล้วซื้อเครื่องดื่ม รับปฏิทิน Nikke และ Razer Gold จาก Razer Gold (มีจำนวนจำกัด)แคมเปญพิเศษ SUMMER FESTIVAL THAILAND! จะจัดขึ้น ณ ร้าน CHATIME ทั้ง 3 สาขาได้แก่1. MBK Center (ชั้น 7)2. The Mall Lifestore Bangkapi (ชั้น 1 )3. The Mall Lifestore Bangkhae (ชั้น M)นอกจากเมนูพิเศษจาก CHATIME แล้ว ยังมีชีสมูสลายต้อนรับซัมเมอร์จาก NIKKE สุดเอ็กซ์คลูซีฟในแพทช์ล่าสุดทั้ง ซากุระ คิมหันต์แย้มกลีบ, โรซานน่า ชิคโอเชี่ยน, กิลตี้: คลื่นแคลงใจ และ เมเดน : ใต้ดวงตะวัน และอย่าลืมถ่ายรูปมาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่หนัาแฟนเพจของ CHATIME และ NIKKE และพลาดไม่ได้ เมื่อซื้อสินค้าร่วมรายการ สามารถได้รับสะสมของที่ระลึกจากเหล่าสาว ๆ NIKKE มากมาย ทั้ง สติ๊กเกอร์คอลเลคชั่นพิเศษ, พวงกุญแจ Exclusive ของ 4 สาวนิกเกะเมดคาเฟ่, Bonus Gold จาก Razer Goldสำหรับโปรโมชันจากความร่วมมือสุดพิเศษ NIKKE x CHATIME : SUMMER FESTIVAL THAILAND จะจัดยาวไปตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2567 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์และคอมมูนิตี้อย่างเป็นทางการของ NIKKE● เว็บไซต์เกมอย่างเป็นทางการ: https://nikke-sea.com/ ● Facebook Page TH: Goddess of Victory: NIKKE Thailand ● Youtube TH: GODDESS OF VICTORY: NIKKE TH ● Discord TH: https://nikke-sea.com/