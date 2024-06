depa ชวนเด็กไทย วัดสกิลด้านโค้ดดิ้งในรายการ Coding War ชิงรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท พร้อมร่วมแข่งเวทีนานาชาติ

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันแล้ววันนี้ โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งหนึ่งทีมจะต้องประกอบด้วยสมาชิก 4 คน (ครู 1 คน และนักเรียน 3 คน) ร่วมวัดฝีมือด้านโค้ดดิ้งรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคในเพื่อก้าวสู่การเป็น 1 ใน 100 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันรอบ Final ที่ MCC Hall เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ก่อนเฟ้นหา 10 สุดยอดผลงานโค้ดดิ้งที่ได้รับการสร้างสรรค์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท และได้รับสิทธิ์ร่วมการแข่งขันโค้ดดิ้งในเวทีระดับนานาชาติอย่างณ สาธารณรัฐเกาหลีสำหรับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน Coding War สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่ https://short.depa.or.th/K7YBd ตามรอบแต่ละภูมิภาค ดังนี้• ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567• นำเสนอผลงาน วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์• ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567• นำเสนอผลงาน วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ• ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567• นำเสนอผลงาน วันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2567 ณ สำนักงาน depa สาขาภาคอีสานตอนล่าง• ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567• นำเสนอผลงาน วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2567 ณ สำนักงาน depa สาขาภาคเหนือตอนล่าง• ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567• นำเสนอผลงาน วันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2567 ณ สำนักงาน depa สาขาภาคเหนือตอนบน• ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567• นำเสนอผลงาน วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะ พาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต• ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2567• นำเสนอผลงาน วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2567 ณ Thailand Digital Valley• ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2567• นำเสนอผลงาน วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2567 ณ สำนักงาน depa สาขาภาคใต้ตอนล่างติดตามข่าวสาร depa และ โครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย ได้ทาง www.depa.or.th, www.codingthailand.org, Facebook Page: depa Thailand และ CodingThailand by depa