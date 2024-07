มังกรคู่คืนชีพ! "Double Dragon Revive" วางจำหน่ายปี 2025

ซีรีส์ "Double Dragon" เป็นเกมแอ็คชัน Beat 'Em Up มุมมองด้านข้างที่เปิดตัวครั้งแรกบนเกมตู้อาร์เคดในปี 1987 ก่อนจะพอร์ทมาลงเครื่องแฟมิคอม และมีภาคต่อตามมาอีกหลายภาค ถือเป็นหนึ่งในผลงานที่ครองใจเกมเมอร์มากมาย ซึ่งการกลับมาอีกครั้งในชื่อ "Double Dragon Revive" จะมาพร้อมความเปลี่ยนแปลงที่นำพาเกมแอ็คชัน Beat 'Em Up ไปสู่ยุคสมัยใหม่ตัวเกมนำเสนอด้วยกราฟิกสามมิติที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นฉากสถานที่และตัวละครที่ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความทันสมัยมากขึ้น แต่ยังคงบรรยากาศแบบที่แฟน ๆ คุ้นเคย ขณะที่ระบบต่อสู้ได้ปรับให้มีความลื่นไหลมากขึ้น ผู้เล่นสามารถใช้ท่าจู่โจมที่หลากหลาย ผสานกับการใช้อาวุธหรือลูกเล่นที่มีในฉาก จดจำรูปแบบการเคลื่อนไหวของศัตรู เพื่อใช้ท่าไม้ตายอย่างมีประสิทธิภาพ"Double Dragon Revive" จะวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC (Steam) ในปี 2025 ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.arcsystemworks.jp/ddrev/