"ELDEN RING Shadow of the Erdtree" ทำยอดขายทะลุ 5 ล้านชุดภายใน 3 วัน!

"ELDEN RING" เป็นเกมแอ็กชันอาร์พีจี ผลงานสร้างสรรค์ตามโลกทัศน์ของ George R.R. Martin เจ้าของต้นฉบับซีรีส์นวนิยายแฟนตาซี "มหาศึกชิงบัลลังก์ (A Song of Ice and Fire)" และ Hidetaka Miyazaki ผู้กำกับจาก FromSoftware ด้วยความชำนาญการของ FromSoftware ในการพัฒนาผลงานแนวแอ็กชันสุดระทึกใจ โลกอันกว้างใหญ่ในเกมจึงเต็มไปด้วยการผจญภัยและให้ผู้เล่นมีอิสระในการสำรวจในระดับสูง ตัวเกมจึงได้รับคำชมเชยจากผู้เล่นทั่วโลกในด้านประสบการณ์การเล่นเกมที่ตื่นตาตื่นใจอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยสามารถทำยอดขายทั่วโลกรวมกว่า 25 ล้านชุดนับตั้งแต่ที่วางจำหน่ายในปี 2022 ซึ่งผ่านมา 2 ปีแล้ว "ELDEN RING Shadow of the Erdtree" ผสมผสานสมรรถนะการพัฒนาเกมของ FromSoftware และศักยภาพทางการตลาดระดับโลกของ Bandai Namco Entertainment ซึ่งทำยอดจำหน่ายกว่า 5 ล้านชุด ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วางจำหน่ายเกมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2024ภาคเสริม Shadow of the Erdtree ผู้เล่นจะได้ก้าวเข้าสู่ดินแดนเงาทมิฬเพื่อออกผจญภัยครั้งใหม่ในดินแดนที่เต็มไปด้วยปริศนาและภยันตราย รายล้อมไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวของเหล่าบอสศัตรูสุดสยอง ผู้เล่นจะได้ลับคมฝีมือการเล่นพร้อมกับแสวงหาเครื่องมือ อาวุธ ทักษะต่อสู้ และเกราะป้องกันแบบใหม่ ในครั้งนี้ เหล่ากองกำลังเกียรติยศผู้มัวหมองทั้งหลายซึ่งครั้งหนึ่งเคยไต่เต้าขึ้นเป็นราชาแห่งเอลเดน จักต้องลาจากบัลลังก์ เพื่อออกตามรอยเท้าของมิเคล่าและก้าวเข้าสู่เรื่องราวบทใหม่อันแสนชั่วร้าย อันจะนำไปสู่การคลี่คลายตำนานด้านมืดของ ELDEN RING"ELDEN RING Shadow of the Erdtree" วางจำหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One และพีซีผ่านทาง Steam ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://eldenring.bn-ent.net/