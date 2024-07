Drive Me Crazy เกมจีบสาวอดีต AV "ยูอะ มิคามิ" เลื่อนวางจำหน่ายเป็น 13 ก.ค.นี้

Drive Me Crazy พัฒนาโดย wwqk Studio สตูดิโอเกมสัญชาติจีน เดิมมีกำนดวางจำหน่ายบน Steam ในวันนี้ (3 ก.ค.) แต่จำเป็นต้องเลื่อนออกไป โดยทีมพัฒนาให้เหตุผลว่าในช่วงเทศกาลลดราคา Steam Summer Sale เกมที่เพิ่งวางจำหน่ายจะไม่ได้รับการมองเห็นเท่าที่ควร ซึ่งอาจทำให้เหล่าเกมเมอร์พลาดโอกาสในการได้เล่นเกมของพวกเขา จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันวางจำหน่ายออกไปจนกว่า Steam Summer Sale จะจบลงในเกม Drive Me Crazy ผู้จะได้รับบทเป็น 'Qiangzi' ชายหนุ่มที่กำลังจะได้แต่งงานกับอดีตไอดอล 'คานะ มิคามิ' (แสดงโดย ยูอะ มิคามิ) แต่กลับเกิดเหตุไม่คาดฝัน เมื่อ Qiangzi ทำแหวนแต่งานหายในปาร์ตี้สละโสดของเขาเอง และสิ่งที่มิคามิไม่รู้ก็คือ Qiangzi ยังมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอีกหลายคน ทั้งสาวนักธุรกิจผู้เป็นรักแรก ไอดอลสาวระดับชาติ หมอสัตว์เลี้ยงสุดเซ็กซี่ ผู้บรรยายฟุตบอลชื่อดัง สาวสวยสไตล์ดั้งเดิม บอสหญิงผู้มั่งคั่ง และสาวนักบิดร็อกแอนด์โรล แล้ว Qiangzi จะยังรักษาความรักที่มีให้กับมิคามิได้หรือไม่?เพื่อชดเชยการเลื่อนวางจำหน่าย ทีมพัฒนาได้ประกาศว่า เนื้อหาเสริมตัวแรกจะปล่อยให้ผู้เล่นดาวน์โหลดฟรี และในระหว่างนี้จะขัดเกลาตัวเกมให้ดียิ่งขึ้น เพื่อส่งมอบประสบการณ์เกมจีบสาวแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ดีที่สุดให้กับผู้เล่นDrive Me Crazy จะวางจำหน่ายบน Steamในวันที่ 13 กรกฎาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://store.steampowered.com/app/2918550/Drive_Me_Crazy/