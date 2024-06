ทีม Full Sense คว้าแชมป์ "PARAVOX Gold Rush" เตรียมลุยญี่ปุ่นชิง 100 ล้านเยน!

โดยการแข่งขันรอบคัดเลือก Group stage และ Play off ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 และ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งมีทีมชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมแข่งขันอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น Full Sense, Attack All Around, Blacklist Academy, Alter Ego E-sports, AP.Bren, Geek Fam, Sem9, Bleed Esports และทีมจากรอบคัดเลือกแบบ Open อีกมากมายนอกจากการแข่งขัน PARAVOX Gold Rush Tournament ซึ่งมีเงินรางวัลสูงถึง 100 ล้านเยนแล้ว เกม PARAVOX ยังประกาศแผนการอัปเดตเนื้อหาเกมเพิ่มเติมในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมที่จะถึงนี้ เพื่อเพิ่มดีกรีความมันให้กับการแข่งขันในรอบ Grand Final รวมทั้งผู้เล่น ไม่ว่าจะเป็น แผนที่ใหม่ อาวุธใหม่ ตัวละครใหม่ เรียกได้ว่าจัดเต็มต้อนรับการเข้าสู่ช่วง Open Beta ที่กำลังจะมาถึงเร็ว ๆ นี้Waterfront แผนที่ใหม่ล่าสุดจาก PARAVOX โดยพื้นที่ของแผนที่นี้จะเต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางมากมาย มีความสูงของโครงสร้างอยู่ในระดับที่พอเหมาะ และผู้เล่นสามารถเข้าถึงและเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้เพียงแค่กระโดด รวมถึงทะเลทั้งสี่ด้านมีลูกเล่นใหม่ โดยอาจจะจมลงในน้ำได้ ดังนั้นผู้เล่นต้องคำนึงถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนเมื่อเคลื่อนที่และจัดตำแหน่งด้วย ซึ่งแผนที่ใหม่นี้จะเพิ่มความท้าทายให้กับนักแข่งและผู้เล่นทุกคน โดยสามารถเข้าลองเล่นแผนที่ใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้เล่น PARAVOX เพื่อประเดิมการเปิด Ranking Season ซึ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ กับกิจกรรมไต่แรงค์ PARAVOX Festival: Ranking Rush SEA โดยให้ผู้เล่นเกม 111 คน ที่มีโอกาสชิงเงินรางวัลรวมกว่า $7,000 USD ผู้เล่นที่ถึง NEO RANK คนแรก จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 1,000 USD และผู้ที่ขึ้นสู่ Master Rank 10 คนแรกจะได้รับเงินรางวัล 100 USD ส่วนผู้เล่นที่ขึ้นสู่ Master Rank ตั้งแต่ลำดับที่ 11 - 110 แรก จะได้รับเงินรางวัลคนละ 50 USD กันไปเลยฟรี ๆนอกจากแผนอัปเดตเนื้อหาใหม่และกิจกรรมแล้ว PARAVOX ยังเตรียมการจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนท์ใหม่แบบครอบคลุมทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพอีกมากมายในอนาคต สามารถติดตามข่าวสารและร่วมเชียร์ทีม Full Sense ในรอบออฟไลน์ได้ที่แฟนเพจ Paravox Thailand ดาวน์โหลดเกม PARAVOX ได้แล้วที่ Epic Games