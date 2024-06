"Just Dance VR" ยกระดับการแดนซ์สู่โลกเสมือนจริง 15 ต.ค.นี้

"Just Dance VR: Welcome to Dancity" ยกระดับการเต้นไปอีกขั้นด้วยความเป็นจริงเสมือน ผู้เล่นจะได้ดำดิ่งลงไปในฉากจักรวาลอันเป็นเอกลักษณ์แบบ 360 องศา ซึ่งสามารถแข่งขันและโต้ตอบกับผู้เล่นได้มากถึงหกคน ตัวเกมนำเสนอรูปแบบการเล่นใหม่ทั้งหมดในแบบ 3 มิติ และการวัดคะแนนจากตำแหน่งทั้งสองมือ ผู้เล่นสามารถเต้นไปกับเพลงฮิตติดชาร์ต 25 เพลง และเพลงยอดนิยมต่าง ๆ อาทิ:• Don’t Stop Me Now โดย Queen• Bad Liar โดย Selena Gomez• Lights โดย Elie Goulding• Call Me Maybe โดย Carly Rae Jepsen• Starships โดย Nicki Minaj• A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) โดย Fergie Ft. Q-tip, GoonRock• และเพลงอื่น ๆ อีกมากมายเกมจะมีศูนย์กลางโซเชียลที่เรียกว่า Dancity ซึ่งผู้เล่นสามารถออกไปเที่ยวกับเพื่อนและนักเต้นจากทั่วโลกผ่านการจับคู่สาธารณะหรือส่วนตัว พร้อมทั้งอวดอวตารที่ปรับแต่งได้ โดย "Just Dance VR: Welcome to Dancity" นำเสนออวตารจาก Ready Player Me ที่จะช่วยให้ผู้เล่นสร้างอวตารได้ในไม่กี่วินาทีด้วยการถ่ายเซลฟี่ และอวตารจะมีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายและครอบคลุม ทำให้ผู้เล่นมีอิสระในการแสดงออกมากขึ้นนอกจากนี้ ใน Dancity ผู้เล่นจะมีอพาร์ตเมนต์ของตัวเองที่สามารถเต้นไปกับผู้เล่นด้วยกันได้มากถึงหกคน ทั้งนี้ ในขณะที่เล่นเกมผู้เล่นจะสามารถปลดล็อกเซ็ตเครื่องแต่งกายแบบเต็มตัวเพื่อสร้างสไตล์ที่ตนเองชื่นชอบได้"Just Dance VR: Welcome to Dancity" จะเปิดให้เล่นบน Meta Quest 2, Meta Quest 3 และ Meta Quest Pro ในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.justdance.com/vr