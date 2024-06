เกมมือถือ "Assassin’s Creed Mirage" พร้อมวางจำหน่ายบน App Store แล้ววันนี้

เป็นเกมภาคล่าสุดของแฟรนไชส์ที่ขายดีที่สุดของ Ubisoft และจะเป็นเกมคอนโซลเกมแรกของซีรีส์นี้ที่ผู้เล่นจะได้เพลิดเพลินกันบนอุปกรณ์พกพา ตัวเกมพร้อมให้เล่นแล้วบน App Store โดยสามารถเล่นได้ฟรีในระยะเวลาจำกัด และผู้เล่นสามารถซื้อเกมได้พร้อมส่วนลด 50 เปอร์เซ็นต์ (ถึงวันที่ 20 มิ.ย.นี้) เวอร์ชันเต็มรองรับการซื้อแบบ Universal Purchase ด้วยการซื้อในแอปเพียงครั้งเดียวและสามารถเล่นได้บนทุกแพลตฟอร์มของแอปเปิลที่รองรับ ได้แก่ iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air และ iPad Pro ที่มีชิป M1 หรือใหม่กว่าAssassin’s Creed Mirage พัฒนาโดย Ubisoft Sofia ผู้เล่นจะได้ติดตามการเดินทางของ "บาซิม" หัวขโมยข้างถนน ก่อนถูกคัดเลือกโดย Hidden Ones และสั่งสมประสบการณ์จนกลายเป็นสุดยอดมือสังหาร เกมนำเสนอองค์ประกอบการเล่นแบบปาร์กัวร์ การลอบเร้น และการลอบสังหาร ซึ่งกำหนดนิยามของแฟรนไชส์มาเป็นเวลาสิบเจ็ดปีเต็ม ด้วยการมอบประสบการณ์ HD แบบเนทีฟ ผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเกมที่ใช้งานง่ายและสะดวกสบายในขณะที่สำรวจกรุงแบกแดดในศตวรรษที่ 9 ด้วยระบบควบคุมแบบสัมผัสที่ปรับเปลี่ยนได้เองโดยผู้เล่น เกมสามารถถ่ายโอนความคืบหน้าบนแพลตฟอร์มที่มีอยู่ทั้งหมดด้วย cross-progression และ cross-save ผ่านทาง Ubisoft Connect ได้ด้วย“ฉันรู้สึกภูมิใจมากค่ะ กับครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของแฟรนไชส์อัสแซสซินส์ครีด ที่เราสามารถนำเกมคอนโซลต้นฉบับเต็มรูปแบบมาสู่อุปกรณ์พกพาของแอปเปิล ได้ด้วยพลังของตัวเอนจิ้นเกมของเรากับประสิทธิภาพของ Apple Silicon มันเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับ Ubisoft และฉันรู้สึกขอบคุณมากสำหรับความสำเร็จของเราในฐานะทีมงานทั้งหมด”ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Assassin’s Creed Mirage ได้ที่ https://www.ubisoft.com/en-us/game/assassins-creed เตรียมพร้อมออกสำรวจพหุจักรวาลของแรบบิดในเปิดให้เล่นแล้วบน Apple Arcade ซึ่งเป็นบริการสมัครสมาชิกเกมของแอปเปิลที่ให้สิทธิ์เข้าถึงเกมมากกว่า 200 เกมได้อย่างไม่จำกัด ในเกมการ์ดต่อสู้สุดป่วนนี้ ผู้เล่นจะต้องคัดเลือกแรบบิดส์ในตำนานจากสี่ด้านของพหุจักรวาล และสร้างสำรับไพ่ต่อสู้อย่างมีกลยุทธ์เพื่อท้าทายผู้เล่นคนอื่น โดยผู้เล่นสามารถเล่น Rabbids: Legends of the Multiverse ในรูปแบบการผจญภัยเดี่ยวโดยพบกับแรบบิดมากกว่า 100 ตัว สะสมการ์ดใหม่ และรวบรวมวัตถุดิบเพื่ออัปเกรดสำรับของตน หรือจะท้าทายผู้เล่นคนอื่นใน PvP Arena ก็ได้ติดตามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Rabbids: Legends of the Multiverse ได้ที่ https://ubisoft.com/r/Rabbids_LegendsoftheMultiverse_OutNow ในผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นซาร์กอน นักรบหนุ่มผู้มีพรสวรรค์ สมาชิกของกลุ่มสุดยอดนักรบที่เรียกว่า The Immortals ออกสำรวจโลกที่สร้างขึ้นอย่างประณีต ตั้งแต่ Citadel of Knowledge อันยิ่งใหญ่ไปจนถึงภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยสีสันของป่า Hyrcanian ผู้เล่นจะค้นพบสภาพแวดล้อมที่หลากหลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายเปอร์เซีย ด้วยการได้รับพลังแห่งเวลาใหม่, ปลดล็อกความสามารถเฉพาะตัว, ติดตั้งเครื่องรางที่แตกต่างกันและรวมเข้าด้วยกัน ซาร์กอนต้องเดินทางลึกเข้าไปใน Mount Qaf เพื่อไขปริศนา ค้นหาความลับ และทำภารกิจเสริมที่น่าตื่นเต้นให้สำเร็จ ซาร์กอนยังจะได้เรียนรู้ที่จะเชี่ยวชาญพลังแห่งกาลเวลาที่แตกต่างกันเพื่อเอาชนะสิ่งมีชีวิตในตำนานอันน่ากลัวมากมายที่จะมาขวางทางเขา นำทีมการทำงานในครั้งนี้โดย Ubisoft Da Nang เกมนี้รองรับเทคโนโลยี Metal เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่น่าทึ่งด้วยอัตราเฟรมอันราบรื่นติดตามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Prince of Persia: The Lost Crown ได้ที่ princeofpersia.com