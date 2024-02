บราซิล คว้าสิทธิ์เจ้าภาพจัดศึกชิงแชมป์โลก "Free Fire" พ.ย.นี้

การแข่งขัน FFWS 2024 ในปีนี้ ถือเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ 5 ปี ของประเทศบราซิล โดยทีมจากประเทศบราซิล นับเป็นทีมที่มีศักยภาพน่าจับตามองมาตลอดช่วงการแข่งขัน Free Fire ระดับนานาชาติ ตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งสามารถชนะการแข่งขันได้แชมป์ไปถึง 2 ครั้ง จากการแข่งขันระดับนานาชาติทั้งหมด 6 ครั้ง และยังจะเห็นได้ว่า ทีมจากประเทศบราซิลมักติดอันดับต้น ๆ ของตาราง อาทิ ในงาน Free Fire World Series 2022 Bangkok โดยทีม Vivo Keyd จากประเทศบราซิล ได้อันดับที่ 2 และปีล่าสุดในงาน Free Fire World Series 2023 Bangkok ทีม Magic Squad จากประเทศบราซิล ครองแชมป์อันดับที่ 1ด้านทีมจากประเทศไทยเอง ก็มีความตื่นเต้นให้ลุ้นและติดตาม จากสถิติเรียกว่า ทีมของไทยถือว่ามีผลงานที่อยู่ในระดับแถวหน้าของโลกเช่นกัน ตามสถิติ 5 ปีย้อนหลัง ทีม Free Fire จากประเทศไทยเป็นเจ้าของแชมป์ใน World Series ของปี 2021-2022 (ทีม EVOS Phoenix และทีม Attack All Around ตามลำดับ) ยิ่งทำให้การแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในพฤศจิกายนนี้ เป็นการงานที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากทั้งนี้ แต่ละภูมิภาคทั่วโลกอยู่ระหว่างการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกของแต่ละประเทศอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเป็นขั้นตอนการแข่งขันในรอบ Spring อาทิ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) ลาตินอเมริกา (LATAM) ตะวันออกกลาง (MEA) บราซิล (BRAZIL) และอินเดีย (INDIA) โดยทีมตัวแทนจากแต่ละภูมิภาค จะได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันในทัวร์นาเม้นต์ใหญ่ช่วงกลางปี ซึ่งเป็นเส้นทางก่อนเข้าสู่ FFWS Global Finals ในช่วงปลายปีต่อไปFree Fire ขอชวนแฟน ๆ ทั่วโลกเตรียมตัวให้พร้อมในเดือนพฤศจิกายน รอพบกับการต่อสู้ที่เข้มข้นจากการรับชมการแข่งขันจากทีม Free Fire ที่ดีที่สุดในโลก 18 ทีม ณ ประเทศบราซิลติดตามการอัปเดตข่าวสารของการแข่งขัน Free Fire World Series 2024 และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ได้ทาง Official Garena Free Fire Esports ประเทศไทยWebsite : https://ff.garena.com/th/ YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCypQp4xDjhxlkwUepVGwA0A Facebook : https://www.facebook.com/FreeFireEsportsTH Instagram : https://www.instagram.com/freefireesportsth/ TikTok : https://www.tiktok.com/@ffesportsth