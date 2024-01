Free Fire เปิดโร้ดแมพ Esports 2024 ศึกระดับโลกมาแน่ พฤศจิกายนนี้

พลาดไม่ได้กับ FFWS Global Finals 2024 เตรียมพบกับทีมระดับแนวหน้าจากทั่วโลก







ในปี 2024 นี้ การีนาได้ประกาศเปลี่ยนชื่อการแข่งขันลีกระดับท้องถิ่นทั้งหมด โดยใช้ชื่อใหม่ภายใต้แบรนด์ Free Fire World Series (FFWS) ซึ่งการีนาจะเปิดตัวการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นหลายรายการ อาทิ FFWS บราซิล, FFWS เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA), FFWS ลาตินอเมริกา (LATAM) และ FFWS ตะวันออกกลาง (MEA)สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของทีมการีนาที่ตั้งใจจะส่งมอบประสบการณ์ที่พัฒนาอย่างดีที่สุดให้แก่แฟน ๆ และผู้เล่น พร้อมไปกับการสร้างความประทับและความเพลิดเพลินไปกับเกม Free Fire อย่างสมบูรณ์ที่สุด ผ่านการเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันอีสปอร์ตที่ได้มาตรฐานที่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกการีนาได้ประกาศความคืบหน้าล่าสุด เกี่ยวกับงาน Southeast Asia (SEA) 2024 Spring ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับภูมิภาคจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 26 พฤษภาคม 2567 โดยเชิญทีมชั้นนำ 18 ทีม จากไทย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย และเวียดนาม ร่วมเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ ( หรือประมาณ 10,657,650 บาท) ซึ่งจะทำการแข่งขันกันแบบออนไลน์สองรอบในรูปแบบ Knock out จากนั้นทีมที่ทำผลงานดีที่สุดจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ Point Rush จำนวน 12 ทีม ร่วมประลองฝีมือในสนามการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่สเตเดียมฟู้เถาะ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม จัดขึ้นในวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2567 ตัวแทนจากทั้ง 4 ประเทศ จะเข้าร่วม FFWS SEA 2024 Spring ผ่านการเชิญโดยตรง หรือผ่านการคัดเลือกในท้องถิ่น ทีมที่ยืนยันการเข้าร่วมแล้ว (และอีก 7 ทีมสุดท้ายอยู่ระหว่างยืนยันเป็นทางการ) ได้แก่Buriram United Esports, CGGG, EXP EsportsEVOS Divine, RRQ Kazu, Dewa United EsportsWAG, P Esports, Team FlashExpand, Homebois (formerly Farang)ต่อด้วยความคืบหน้าการแข่งขันระดับโลกในช่วงกลางปีซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยกำลังอยู่ระหว่างการเปิดเผยรายละเอียดให้ทราบในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้จะรวมผู้ชนะจากการคัดเลือกในระดับภูมิภาคทั่วโลก รวมทั้งสิ้น 18 ทีม ประกอบไปด้วย ทีมที่ดีที่สุดจากการแข่งขัน FFWS SEA Spring, FFWS บราซิล และ FFWS ลาตินอเมริกา พร้อมด้วยตัวแทนจาก FFWS ตะวันออกกลาง และปากีสถานนอกจากนี้ ผู้ชนะจากทัวร์นาเมนต์กลางปีนี้จะได้รับตั๋วเพื่อแข่งขันใน FFWS Global Finals 2024 ในเดือนพฤศจิกายน ในฐานะทีมแรกที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมในทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดของ Free Fireต่อด้วยสนามสุดท้ายที่ถือเป็นงานใหญ่ในระดับโลก สำหรับ Free Fire World Series (FFWS) Global Finals ซึ่งจัดขึ้นแบบออฟไลน์ในเดือนพฤศจิกายนปี 2024 นี้ โดยเป็นการรวม 18 ทีมจากลีกต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึง FFWS SEA Fall, FFWS บราซิล และ FFWS ลาตินอเมริกา พร้อมด้วยแชมป์จากทัวร์นาเมนต์ในช่วงกลางปี ถือได้ว่าเป็นการรวมตัวเพื่อชิงบัลลังก์แชมป์ Free Fire World Series Global 2024 ที่การีนาขอย้ำความพร้อมจัดการแข่งขัน เรียกว่าแฟนๆและผู้เล่นไม่ควรพลาดงานสำคัญครั้งนี้เป็นอันขาดติดตามการอัปเดตข่าวสารของการแข่งขัน Free Fire World Series 2024 ได้ทาง Official Garena Free Fire Esports ประเทศไทยWebsite : https://ff.garena.com/th/ YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCypQp4xDjhxlkwUepVGwA0A Facebook: https://www.facebook.com/FreeFireEsportsTH Instagram : https://www.instagram.com/freefireesportsth/ TikTok : https://www.tiktok.com/@ffesportsth