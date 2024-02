คับเพลย์ฯ เปิดตัว Astronize แพลตฟอร์มเกม Web 3.0 ประเดิมเกมแรกด้วย TSX พร้อมให้บริการมีนาคมนี้

ได้กล่าวถึงก้าวสำคัญของคับเพลย์ฯ หลังจากจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง บมจ. แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ (AS) และ บจก. บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2565 และเริ่มพัฒนาแพลตฟอร์ม Astronize จนพร้อมเปิดให้บริการในต้นปี 2567 นี้โดย Astronize คือ แพลตฟอร์มเกมแบบ Hybrid Web 3.0 ที่จะช่วยให้เกมในโลก Web 2.0 สามารถเชื่อมกับระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเข้าสู่โมเดลเกม Web 3.0 ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยที่ผู้พัฒนาเกมไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญหรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนด้วยตนเอง เพียงแค่เชื่อมต่อเกมเข้ากับแพลตฟอร์ม Astronize ผ่าน API และ SDK ที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น ซึ่งบนแพลตฟอร์มจะประกอบด้วยโมดูลหลัก ๆ ที่สำคัญ อาทิ ระบบ Tokenization (การแปลงทรัพยากรในเกม เช่น เงินในเกมหรือไอเทมในเกม เป็น Token หรือ NFT), ระบบ Redemption (การแปลง Token หรือ NFT กลับเป็นทรัพยากรเพื่อใช้ในเกม), ระบบ NFT Market เป็นต้น ซึ่ง Astronize ถือเป็นแพลตฟอร์มแรกที่มุ่งทำตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในอนาคต Astronize มีแผนที่จะออก AST Token ซึ่งเป็น Utility Token สำหรับใช้ภายใน Ecosystem ของแพลตฟอร์ม คาดว่าจะสามารถยื่นเอกสารขออนุญาตเสนอขายต่อสาธารณะ (ICO) ได้ในทันทีที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศเกณฑ์ที่ชัดเจนในขณะเดียวกัน คับเพลย์ฯ เตรียมเปิดให้บริการเกมแรก TSX by Astronize ใน 26 ประเทศ แบ่งเป็น 6 ประเทศหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอีก 20 ประเทศกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของโลก โดย TSX เป็นเกมมือถือประเภท Turn-Based RPG ในรูปแบบการเล่นแบบ Play & Earn ที่เน้นประสบการณ์การเล่นเกมที่สนุกสนาน โดย TSX เป็นเกมที่พัฒนามาจากเกมที่อิงเรื่องราวตัวละครจากนวนิยายสามก๊กสุดคลาสสิก TS Mobile ที่เคยโด่งดังในอดีต การันตีผลงานด้วยผู้เล่นในไทยกว่า 500,000 คนในช่วงเปิดตัวเมื่อปี 2562 ซึ่ง TSX ได้มีการอัปเกรดความสนุกทั้งด้านเนื้อหาและระบบใหม่ รวมถึงผู้เล่นจะสามารถ Earn เหรียญ TSX Token ได้จากการขุด และยังสามารถแปลงไอเทมในเกมเป็น NFTs (Non-Fungible Tokens) เพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นอย่างสะดวกและปลอดภัยบน Astronize Market (NFT Primary Market)นอกจากนี้ ในงานแถลงข่าว ยังเผยถึงแคมเปญพิเศษที่เอาใจสายสะสม NFTs ด้วยการเชิญนักแสดงและศิลปินนักวาดที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลรวมกว่า 2,200,000 followers ร่วมออกแบบ ‘ปาโต้เยา’ (มาสคอตประจำเกม) ในธีม 12 ราศี เป็นคอลเล็กชั่นพิเศษให้ร่วมสะสม ปัจจุบัน TSX by Astronize ได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วบน Google Play Store พร้อมเตรียมเปิดให้ร่วมทดสอบช่วง Closed Beta วันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ และคาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการบน App Store และ Google Play Store ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากมาร่วมแบ่งข้อมูลในหัวข้อบทบาทของ Digital Assets กับการเปลี่ยนโฉมหน้าของธุรกิจเกมในอนาคตโดยมองว่า “เทคโนโลยีบล็อกเชนหรือ WEB3 กำลังมีบทบาทสำคัญในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยบิทคับมีความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน ที่อยู่เบื้องหลังและร่วมบุกเบิกให้เกมรูปแบบต่าง ๆ พร้อมเข้าสู่การปรับเปลี่ยนเกมรูปแบบเดิมเป็น WEB3 Game มากขึ้น ทั้งนี้ สินทรัพย์ดิจิทัลจะเข้ามาเสริมศักยภาพของธุรกิจเกมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการผสาน NFT เข้ากับไอเทมของเกม ทำให้มีมูลค่าจริงและเกิดการแลกเปลี่ยนในคอมมูนิตี้ได้เสมือนโลกจริง รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลการถือครองกรรมสิทธิ์ของไอเทมเกมต่าง ๆ ที่มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ การเข้ามาของสินทรัพย์ดิจิทัลในธุรกิจเกมนี้จะช่วยยกระดับธุรกิจเกมในอนาคตให้สามารถแข่งขันและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนและจุดเริ่มต้นที่สำคัญของยุคสมัยใหม่ในธุรกิจเกม”สุดท้ายนี้ ทางคับเพลย์ฯ คาดหวังว่าแพลตฟอร์ม Astronize จะเข้ามามีบทบาทช่วยเสริมให้ ecosystem ของอุตสาหกรรมเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของทั้งผู้พัฒนาเกมและผู้เล่นเกมได้เป็นอย่างดี