"The King of Fighters ALLSTAR" เปิดศึกครอสโอเวอร์ข้ามค่ายปะทะ "Street Fighter 6"

ไฟท์เตอร์ระดับตำนานจาก Street Fighter 6

ในกิจกรรมคอลลาโบครั้งนี้ ผู้เล่นจะได้พบกับไฟท์เตอร์ระดับตำนาน อาทิ ไกล์, เจมี่ และ ฮันจูริ มาพร้อมกิจกรรมพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกม Street Fighter และคอลลาโบในฝันสำหรับแฟนเกมต่อสู้ทุกคนไฟท์เตอร์ธาตุสีเหลือง ประเภทป้องกัน โดยลีดเดอร์สกิลของเขานั้นจะเพิ่มพลังโจมตีของไฟท์เตอร์ทั้งหมดและจะยิ่งเพิ่มพลังโจมตีมากยิ่งขึ้นเมื่อเอาชนะศัตรู สำหรับสเปเชียลสกิลของเขาจะสร้างความเสียหายเลือดไหลเท่ากับจำนวนการโจมตีเมื่อใช้สกิลประเภทปล่อยพลังในระยะเวลาหนึ่งเป็นไฟท์เตอร์ธาตุสีม่วง ประเภทโจมตี โดยสกิลลีดเดอร์ของเขาจะเพิ่มพลังโจมตีของไฟท์เตอร์ธาตุสีม่วงทุกคน และสเปเชียลสกิลของเขาจะลดเวลาคูลดาวน์สกิลลงเป็นระยะเวลาหนึ่งในขณะที่เพิ่มความเร็วการโจมตีและลดเวลาคูลดาวน์สกิลเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเป็นไฟท์เตอร์ธาตุสีม่วง ประเภทบาลานซ์ ลีดเดอร์สกิลของเธอยังสามารถเพิ่มพลังโจมตีของไฟท์เตอร์ธาตุสีม่วง ในขณะที่สเปเชียลสกิลของเธอจะลดพลังป้องกันและเพิ่มความเสียหายไปที่เป้าหมายเมื่อเธอใช้แอคทีฟสกิลผู้เล่นจะได้เผชิญหน้ากับไกล์ พร้อมรับรางวัลต่าง ๆ จากการเคลียร์เลเวล รวมไปถึงไอเทมคอลลาโบพิเศษจากแฟรนไชส์ Street Fighterนำเสนอมินิเกมยอดนิยมจากแฟรนไชส์ Street Fighter โดยผู้เล่นสามารถเลือกหนึ่งจากสามเลเวลเพื่อเข้าสู่เกมและทำลายรถภายในเวลาจำกัดผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินไปกับการต่อสู้ 3 ต่อ 3 แบบเรียลไทม์พร้อมกับหลากหลายไฟท์เตอร์คอลลาโบ ซึ่งจะเป็นการต่อสู้สุดมันส์ที่ต้องจดจำเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอัปเดตสุดพิเศษนี้ ผู้เล่นทุกคนสามารถรับใบสุ่ม Street Fighter 6 และใบสุ่มแบทเทิลการ์ด โดยสามารถลงทะเบียนโค้ดคูปองบนเว็บไซต์เพื่อใช้งาน ( https://kofallstar.netmarble.net/ The King of Fighters ALLSTAR เกมแอ็คชัน RPG ที่รวบรวมเอาเหล่าไฟท์เตอร์จาก KOF’s classic ตั้งแต่ ’94 จนถึง XIV มาให้ผู้เล่นได้สะสมมากกว่า 130 คน มาพร้อมกราฟิกและภาพแอนิเมชันเคลื่อนไหวสุดตื่นตาตื่นใจ นอกจากนี้ยังมีอีเวนท์ตามซีซั่นที่ได้มีการร่วมมือกันระหว่าง IP สุดฮิตอย่าง SAMURAI SHODOWN, Seven Knights และอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งในระบบ iOS และ Android ติดตามข่าวสารได้ทาง https://kofallstar.netmarble.com/th/sf6 และแฟนเพจ The King of Fighters ALLSTAR