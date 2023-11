Crunchyroll เปิดตัวคลังเกมมือถือเล่นฟรีสำหรับสมาชิก พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้!

Crunchyroll ได้ร่วมมือกับผู้พัฒนาและผู้จัดจำหน่ายเกมเพื่อเปิดตัวเกมมือถือ 5 เกมแรกของ Crunchyroll Game Vault ได้แก่ Captain Velvet: The Jump+ Dimensions, River City Girls, Wolfstride, Behind the Frame: The Finest Scenery และ Inbento โดยทั้ง 5 เกมเปิดให้เล่นฟรีสำหรับสมาชิก Crunchyroll ระดับ Mega Fan และ Ultimate Fan พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วในระบบ Android ส่วน iOS จะเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้“Crunchyroll Game Vault เป็นคลังเกมระดับพรีเมียมที่คัดสรรมาอย่างดีสำหรับแฟนอนิเมะทั่วโลกที่รักการเล่นเกม เพิ่มมูลค่าให้กับการเป็นสมาชิก Crunchyroll ด้วยการเชื่อมโยงแฟน ๆ เข้ากับเนื้อหาที่ผสมอนิเมะ”กล่าว “ด้วย Crunchyroll Game Vault เรายังตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกับนักพัฒนาจากต่างประเทศเพื่อนำเกมของพวกเขามาสู่มือถือเป็นครั้งแรก หรือแนะนำเกมมือถือที่มีอยู่ให้กับชุมชน Crunchyroll โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่น่าทึ่ง”"WayForward และ Arc System Works รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ Crunchyroll Game Vault ในการเปิดตัว River City Girls เวอร์ชันมือถือ"กล่าว "ภาพสไตล์อะนิเมะ คัตซีนที่เหมือนมังงะ และเพลงซินธ์ป็อบที่ติดหู จะทำให้สมาชิกระดับพรีเมียมของ Crunchyroll รู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่คุ้นเคย เราหวังว่าแฟน ๆ Crunchyroll จะเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมสถานที่และเอาชนะเหล่าคนเลวเพื่อสำรวจเรื่องราวที่น่าติดตามของสาว ๆ ใน River City Girls”เกมพรีเมียมของ Crunchyroll Game Vault เป็นข้อเสนอแยกต่างหากที่ช่วยเสริมคลังเกมที่กำลังเติบโตซึ่งเผยแพร่โดย Crunchyroll Games ที่เน้นประสบการณ์เกมอนิเมะให้ดาวน์โหลดฟรีโดยเฉพาะ โดยจะมีเกมใหม่เพิ่มเข้ามามากมาย อาทิ Street Fighter: Duel, My Hero Academia: The Strongest Hero และ One Punch Man: World ที่กำลังจะมาถึงในอนาคต