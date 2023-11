Crunchyroll บุกตลาด SEA ร่วมออกบูทงาน AFA สิงคโปร์!

การเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน AFA ของ Crunchyroll ในครั้งนี้ เพื่อขยายฐานผู้ชมอนิเมะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมแนะนำช่องทางการรับชมอนิเมะและมังงะถูกลิขสิทธิ์ ให้แฟนอนิเมะสามารถเข้าถึงการรับชมช่องทางที่ถูกต้อง โดยการออกบูทในงาน AFA มีกิจกรรมให้แฟนอนิเมะได้ร่วมสนุกดังนี้สัมผัสประสบการณ์การเป็นผู้ใช้ไสยเวทในการ์ตูนดาร์กแฟนตาซียอดฮิต "มหาเวทย์ผนึกมาร"พบกับคอนเทนต์อนิเมะและตัวละครดังมากมายบนเวที การเปิดตัวอนิเมะที่เตรียมให้รับชมผ่านแพลตฟอร์มของ Crunchyroll รวมถึงภาพยนตร์ เกม และอีเวนท์ต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตพบกับคอนเสิร์ตที่รวมเพลงจากอนิเมะชื่อดังมากมายในวันที่ 26 พฤศจิกายน การเปิดตัวบริการสตรีมมิ่งเพลงจากอนิเมะ และของที่ระลึกสุดพิเศษที่มอบให้กับแฟนอนิเมะทุกคนที่เข้าร่วมเทศกาลดนตรีครั้งนี้เผยว่า รู้สึกตื่นเต้นที่ Crunchyroll ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน AFA ซึ่งแฟน ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความผูกพันธ์กับอนิเมะอย่างลึกซึ้ง Crunchyroll หวังว่าการร่วมงาน AFA ในครั้งนี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างแฟน ๆ กับอนิเมะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นAnime Festival Asia หรือ AFA จัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในปี 2551 ซึ่งเป็นงานที่รวมคอนเทนต์ด้านอนิเมะ มังงะ เกม และ J-Culture ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เคยจัดงานที่ประเทศไทย 3 ครั้ง ในปี 2558, 2559 และ 2560 สำหรับครั้งล่าสุดปี 2565 จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ทำลายสถิติผู้เข้าร่วมงานสูงสุดคือ 145,000 คนสำหรับ Crunchyroll ในซีซันล่าสุดก็ได้เปิดตัวอนิเมะเรื่องใหม่อย่าง Dr. Stone: New World Part 2, Frieren: Beyond Journey's End, Jujutsu Kaisen Season 2 และ Spy x Family Season 2 รวมถึงยังมี One Piece ตอนล่าสุด และอนิเมะเอ็กซ์คลูซีฟประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง Berserk of Gluttony, Goblin Slayer II และ Bucchigirl สามารถรับชมได้ทาง www.crunchyroll.com