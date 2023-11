เกมเมอร์ทะลัก! Heartrocker ปะทะ The Toys และ AUTTA ศึกโชว์แมตช์เปิดตัว "Teamfight Tactics Mobile"

งานเปิดตัวในครั้งนี้ใช้ชื่อว่า "THE TACTICIAN SHOWDOWN: ศึกประลองครั้งใหม่บนมือถือ ที่คุณรอคอย" พร้อมสร้างปรากฎการณ์ความยิ่งใหญ่ด้วยโชว์แมตช์สุดเร้าใจ โดยแมตช์แรกเป็นการพบกันของตัวพ่อศิลปินสายเกมอย่าง The Toys และ AUTTA ปะทะสตรีมเมอร์และอินฟลูเอนเซอร์สายเกมตัวตึงอย่าง Heartrocker ที่ขอแจมผ่าน Live Stream ร่วมด้วย iamSometimes, viperdemon, SuperBusS, RUBSARB และ JAI RAW และแมตช์ที่ 2 เป็นการดวลของ FoemanDD, Zalvo, Bliss TFT, Mystery และผู้โชคดีในงานต่อด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก The Toys และ AUTTA, เซลฟี่และออกสเต็ปแดนซ์น่ารัก ๆ ไปกับ Pengu แชมเปี้ยนสุดคิ้วท์จาก Teamfight Tactics, ทดลองเล่น TFT Mobile จากมือถือ และกิจกรรมเพื่อชาว TFT Mobile ที่มีให้ร่วมสนุกตลอดทั้งงาน พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟต่าง ๆ มากมายกล่าวว่า “เราขอขอบคุณแฟน ๆ ชาวไทยที่ให้การสนับสนุน Riot Games และ TFT มาโดยตลอด TFT Mobile เป็นอีกหนึ่งเกมมือถือที่แฟน ๆ เกมรอคอย จากยอดผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าที่มีจำนวนทะลุ 5 ล้านคนแล้วตั้งแต่ที่เราประกาศให้ลงทะเบียน โดยมีเกมเมอร์ชาวไทยเป็นผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นอันดับต้น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Riot Games พร้อมเดินหน้าเต็มที่เพื่อลุยตลาดเกมมือถือในไทย เพื่อเชื่อมโลกของเกมแบบไร้รอยต่อจาก PC สู่มือถือ และมอบประสบการณ์เกมมือถือที่ดีที่สุดเพื่อเกมเมอร์ชาวไทย เราดีใจที่มีแฟน ๆ มาฉลองเปิดตัว TFT Mobile ไปด้วยกันกับเราในวันนี้ Riot สัญญาว่าจะสร้างสรรค์แคมเปญเกมที่ตื่นเต้นและเร้าใจเพื่อชาวไทยในอนาคตอย่างแน่นอน”"Teamfight Tactics Mobile" เป็นเกมต่อสู้อัตโนมัติบนมือถือที่ดัดแปลงมาจาก Teamfight Tactics บนพีซี ผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นผู้วางกลยุทธ์ ผสมผสานแชมเปี้ยนจาก League of Legends และไอเทมต่าง ๆ เข้าด้วยกันในรูปแบบทีมอันหลากหลายเพื่อเอาชนะผู้เล่นอื่นอีก 7 คนในแมตช์การแข่งขันแบบพบกันหมด"Teamfight Tactics Mobile" เปิดให้ดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการแล้วทั้งบนระบบ iOS และ Android พร้อมรองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์มร่วมกับพีซี ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ preregister.teamfighttactics.leagueoflegends.com และแฟนเพจ Teamfight Tactics