League of Legends เปิดศึกทัวร์นาเมนต์ออนไลน์ ชิงเงินรางวัล 250,000 บาท

League of Legends: REIGNITE Open Tournament เปิดรับสมัครทีมเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15–29 พฤศจิกายน 2566 และรอบคัดเลือกครั้งที่ 2 ระหว่างวัน 3-7 ธันวาคม 2566 โดยจะเริ่มแข่งขันระหว่างวันที่ 1–17 ธันวาคม 2566 โดยจะแบ่งทีมที่เข้าร่วมออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อแข่งขันในรอบคัดเลือกครั้งที่ 1 และ 2 ในรูปแบบการแข่งกันแบบแพ้คัดออก (Single Elimination) เพื่อคัด 2 สุดยอดทีมในแต่ละรอบไปแข่งรอบเพลย์ออฟ (Playoffs) เฟ้นหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวของทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้กล่าวว่า “Riot Games รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ประกาศจัดทัวร์นาเมนต์ League of Legends: REIGNITE Open Tournament อีกครั้ง เรารับรู้ถึงเสียงตอบรับของแฟน ๆ League of Legends ชาวไทยมาโดยตลอด และสัมผัสได้ถึงความรักที่แฟน ๆ ชาวไทยมีต่อเกมนี้แม้บางคนจะวางมือจากเกมนี้หรือไม่มีเวลาได้เล่นแล้ว แต่เราเชื่อว่าลึก ๆ แล้วแฟน ๆ ทุกคน ยังคงมีไฟที่ซ่อนอยู่ในตัวและพร้อมจะจุดมันให้ลุกโชนขึ้นมาพร้อมแข่งขันและต่อสู้อย่างสุดใจเสมอ เราจึงอยากปลุกประสบการณ์เกมสุดมันส์ สร้างพื้นที่ในการเชื่อมต่อมิตรภาพจากการเล่นเกมกับเพื่อนเก่า รวมทั้งสร้างคอมมูนิตี้เกมและของแฟน ๆ League of Legends ให้กลับแข็งแกร่งและแน่นแฟ้นขึ้นอีกครั้ง ผมมั่นใจว่าทัวร์นาเมนต์ League of Legends REIGNITE Open Tournament จะสร้างความประทับใจต่อผู้เข้าร่วมแข่งขันและแฟน ๆ ชาวไทยได้อย่างแน่นอนครับ”วันแข่งขัน: 1-3 ธันวาคม 2566 (วันศุกร์ – วันอาทิตย์)วันแข่งขัน: 8-10 ธันวาคม 2566 (วันศุกร์ – วันอาทิตย์)วันแข่งขัน: 14-17 ธันวาคม 2566 (วันพฤหัสบดี – วันอาทิตย์)ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ League of Legends: REIGNITE Open Tournament เพียงสมัครเข้าร่วมการแข่งขันง่าย ๆ ที่ https://riot.com/TH-REIGNITE รับชมถ่ายทอดสดทุกแมตช์ได้ทาง Facebook: League of Legends หรือ Youtube: League of Legends Thailand