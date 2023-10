เกมหุ่นอภินิหาร "เกรนไดเซอร์" เผยตัวอย่างใหม่สุดเดือด!

ในตัวอย่างใหม่ล่าสุดเผยให้เห็นฉากการต่อสู้ระหว่างหุ่นเหล็ก "เกรนไดเซอร์" ปะทะกับเหล่าสัตว์ประหลาด Saucer ที่แฟนการ์ตูนคุ้นเคยกันดีอย่าง Gorugoru และ Domudomu พร้อมโชว์ท่าโจมตีที่ถอดแบบมาจากการ์ตูน ทั้ง Dizer Punch, Double Harken, Hand Beam, Space Thunder ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนเป็นโหมด Spazer เข้าสู่เกมเพลย์แบบยานยิงไล่ล่าได้อีกด้วย"UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves" จะเล่าเรื่องราวตามต้นฉบับอนิเมะที่ดัดแปลงมาจากมังงะของอาจารย์โก นางาอิ ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น Duke Fleet บังคับหุ่นเหล็กเกรนไดเซอร์ ต่อสู้กับกองกำลังวายร้ายของดาวเวก้า พร้อมย้อนวันวานผ่านการผจญภัยอันน่าตื่นตา และธีมเพลงสุดคลาสสิคจากอนิเมะที่ถูกนำกลับมาบรรเลงใหม่ให้ทรงพลัง เพื่อสัมผัสกับประสบการณ์สุดอลังการของหุ่นอภินิหารอีกครั้งตัวเกมจะวางจำหน่ายโดยแบ่งเป็น Standard Edition, Deluxe Edition และ Collector Edition- The Game- A lenticular- An exclusive steelbook- A key chain- A Poster- Collector Box- An exclusive Grendizer figurine- Digital bonuses- The game- A lenticular- An exclusive steelbook®- A key chain- 3 pin’s set- 4 Lithographs- A Golden ticket- An exclusive Artbook- A PosterUFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves จะวางจำหน่ายในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC สำหรับ Nintendo Switch จำหน่ายภายในปี 2024