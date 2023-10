"My Hero Ultra Rumble" พร้อมเปิดศึกฮีโร่แบทเทิลรอยัลแล้ววันนี้!

"My Hero Ultra Rumble" เป็นเกมออนไลน์มัลติเพลเยอร์ที่ผู้เล่นจะได้เลือกเล่นเป็นตัวละคร "ฮีโร่" หรือ "วิลเลิน" จากอนิเมะ My Hero Academia ร่วมทีมกับเพื่อนอีก 2 คน โดดลงสู่สนามรบปะทะกับทีมคู่ต่อสู้อีก 7 ทีม เอาชนะและอยู่รอดเป็นทีมสุดท้ายให้ได้ตัวละครภายในเกมจะถอดแบบสกิลและท่าต่อสู้มาจาก "อัตลักษณ์" ตามอนิเมะต้นฉบับ โดยตัวละครจะถูกแบ่งออกเป็น 5 สาย ได้แก่ Strike, Assault, Rapid, Technical และ Support เมื่อเข้าสู่สนามรบ ผู้เล่นสามารถพัฒนาอัตลักษณ์ด้วยการเก็บสะสมสกิลการ์ดที่ซ่อนอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมนอกจากนี้ ผู้เล่นยังมีโอกาสพบ "พลเรือน" ที่ต้องการช่วยเหลือ เมื่อผู้เล่นให้ความช่วยเหลือ (สำหรับฮีโร่) หรือข่มขู่ (สำหรับวิลเลิน) ทีมของผู้เล่นจะได้รับไอเทมพิเศษที่จะช่วยเสริมพลังในการต่อสู้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการคว้าชัยชนะ"My Hero Ultra Rumble" เปิดให้เล่นฟรีอย่างเป็นทางการแล้ว บนแพลตฟอร์ม PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://mhaur.bn-ent.net/