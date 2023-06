อนิเมะ "Yohane the Parhelion" เปิดตัวเกมสไตล์โร้คไลค์ วางจำหน่ายปลายปีนี้

ใน "YOHANE THE PARHELION: Blaze in the Deepblue" ผู้เล่นจะได้รับบท "โยฮาเนะ" สาวน้อยนักทำนายที่ต้องผจญภัยในดันเจี้ยนใต้ทะเลพร้อมกับ "ไลแลปส์" สุนัขคู่ใจ เพื่อช่วยเหลือเพื่อน ๆ ที่หายตัวไป โยฮาเนะต้องเผชิญหน้ากับมอนสเตอร์สุดอันตราย พร้อม ๆ กับไขปริศนาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังดันเจี้ยนแห่งนี้ตัวเกมเป็นแนวแอ็กชัน 2D ที่ผู้เล่นจะได้สำรวจดันเจี้ยนขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นเขาวงกต ซึ่งบางสถานที่จะมีการสุ่มสร้างขึ้นใหม่ ทำให้การเล่นแต่ละครั้งไม่ซ้ำกัน เมื่อผู้เล่นกำจัดศัตรูจะได้รับวัตถุดิบสำหรับสร้างไอเทม อาวุธ และเครื่องประดับต่าง ๆ ซึ่งมีให้เลือกกว่า 90 สูตรนอกจากนี้ ผู้เล่นจะได้พบเพื่อน ๆ ของโยฮาเนะที่มาจากอนิเมะ Love Live! Sunshine!! แต่จะปรากฎตัวในบทบาทที่แตกต่างจากตันฉบับ ทั้ง ฮานามารุ, รูบี้, โย, ริโกะ, ไดยะ, จิกะ, คานัน และมาริ มาพร้อมเสียงพากย์จากนักพากย์ดั้งเดิม เมื่อผู้เล่นช่วยเหลือเพื่อน ๆ ได้สำเร็จก็จะสามารถเรียกเพื่อน ๆ ออกมาช่วยเหลือในการผจญภัย ซึ่งเพื่อนแต่ละคนจะมีความสามารถและพลังพิเศษที่แตกต่างกัน"YOHANE THE PARHELION: Blaze in the Deepblue" จะวางจำหน่ายบน Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ในวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://yohane-bid.com