หวนคืนสู่สองมิติ! "Prince of Persia: The Lost Crown" เตรียมวางจำหน่ายต้นปีหน้า

ในการผจญภัยครั้งใหม่นี้ ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น Sargon (ซาร์กอน) นักรบหนุ่มผู้มีพรสวรรค์ สมาชิกของกลุ่มที่มีชื่อว่า The Immortals (ดิ อิมมอร์ทัลส์) ขณะที่พวกเขาถูกส่งไปช่วยเหลือเจ้าชายกัซซัน พวกเขาจะต้องสำรวจ Mount Qaf (เทือกเขากัฟ) สถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมหัศจรรย์ แต่บัดนี้ถูกสาปและเป็นอันตรายยิ่งยวด ในไม่ช้าซาร์กอนและเหล่าพี่น้องร่วมศึกของเขา จะค้นพบว่า "เวลา" นั้นจะเป็นศัตรูตัวฉกาจและสมดุลของโลกจะต้องได้รับการฟื้นฟูPrince of Persia: The Lost Crown ได้รับแรงบันดาลใจจากโครงสร้างของเกมแนว Metroidvania ซึ่งผู้เล่นสามารถสำรวจโลกได้ตามต้องการ ตั้งแต่ Citadel of Knowledge หรือป้อมปราการแห่งภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ ไปจนถึงภูมิประเทศที่มีสีสันของป่าโบราณฮีร์คาเนียน (Hyrcanian Forest) ผู้เล่นจะค้นพบสภาพแวดล้อมที่หลากหลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานเปอร์เซีย ด้วยการได้รับพลังเวลาใหม่ ปลดล็อกความสามารถเฉพาะตัว และรวมเข้าด้วยกันในการต่อสู้ ซาร์กอนจะได้เดินทางลึกเข้าไปใน Mount Qaf มากขึ้นเรื่อย ๆ ไขปริศนา ค้นหาความลับ และทำภารกิจย่อยที่น่าตื่นเต้นให้สำเร็จในการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่นี้ ซาร์กอนจะต่อสู้ฝ่าฟันศัตรูในตำนาน บอสขนาดใหญ่ และกับดักชั่วร้าย ด้วยการรวมทักษะการต่อสู้และการตะลุยผ่านแพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน ผู้เล่นจะเอาชนะสัตว์ประหลาดแห่งกาลเวลา เช่น Jahandar, มันติคอร์ ที่น่ากลัว หรือแม้แต่ผู้พิทักษ์แห่งซิทาเดล. ผู้เล่นจะได้โชว์ความคิดสร้างสรรค์ในระบบต่อสู้ที่ลึกซึ้ง และจะได้สร้างคอมโบการโจมตีที่มีอำนาจทำลายล้างระดับสูงในขณะที่สำรวจสถานที่ในตำนานนี้ ผู้เล่นจะได้ดื่มด่ำไปกับเพลงประกอบต้นฉบับที่แต่งโดย Mentrix นักแต่งเพลงที่เกิดในอิหร่าน จะมีการผสมผสานทั้งเครื่องดนตรีดั้งเดิมและเสียงสมัยใหม่เพื่อนำทางผู้เล่นจากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปสู่อีกสภาพแวดล้อมหนึ่ง Mentrix จะร่วมงานกับ Gareth Coker นักแต่งเพลงที่ได้รับรางวัลมาแล้ว ซึ่งนำเสนอสัมผัสส่วนตัวของเขาเองเพื่อถ่ายทอดการต่อสู้ระดับมหากาพย์กับเหล่าบอสในเกม"Prince of Persia: The Lost Crown" พัฒนาโดยทีมงานผู้ช่ำชองจาก Ubisoft Montpellier เป็นการนำแฟรนไชส์ระดับตำนานมาทำใหม่ ทว่ามีการตีความใหม่ให้กับตัวละครและตำนาน มีการเล่าเรื่องที่น่าดึงดูด และกลไกการเล่นที่น่าตื่นเต้นเข้ามาผสมผสาน"Prince of Persia: The Lost Crown" จะวางจำหน่ายในวันที่ 18 มกราคม 2567 บนแพลตฟอร์ม Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S และ Xbox One รวมถึง Windows PC ผ่าน Epic Games Store และ Ubisoft Store ผู้เล่นยังสามารถสมัครสมาชิก Ubisoft+ บนพีซีและ Xbox เพื่อเข้าถึงตัวเกมได้อีกด้วย