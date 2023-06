Ubisoft Forward จัดเต็มข้อมูลสามเกมใหม่แฟรนไชส์ Assassin’s Creed

ด้วยการพัฒนาที่นำโดย Ubisoft Bordeaux อัสแซสซินส์ ครีด มิราจจะเป็นการหวนกลับสู่รากเหง้าของซีรีส์ และจะอุทิศให้แก่อัสแซสซินส์ ครีดภาคแรกเป็นพิเศษ โดยจะเชื้อเชิญผู้เล่นให้ได้มาสัมผัสกับกรุงแบกแดดในศตวรรษที่เก้าอันเจริญรุ่งเรือง และอยู่ในจุดสูงสุดของยุคทอง ซึ่งอัสแซสซินส์ ครีด มิราจจะมอบประสบการณ์เกมแอ็กชันผจญภัยที่ขับเน้นด้วยเนื้อเรื่องที่อัดแน่น และระบบปาร์คัวร์สมัยใหม่ การลอบเร้น และองค์ประกอบเกมเพลย์แบบลอบสังหารที่สร้างตัวตนให้กับแฟรนไชส์มากว่าสิบห้าปีได้มีการเปิดเผยตัวอย่างใหม่สองชุดในช่วงงานแถลงข่าว โดยเผยให้เห็นถึงประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของเกมอัสแซสซินส์ ครีดที่ผู้เล่นจะได้สัมผัส และจะได้ติดตามเรื่องราวของบาซิม (Basim) ผู้ที่จากเดิมเป็นเพียงโจรข้างถนนสู่หนทางแห่งปรมาจารย์มือสังหาร ผู้เล่นจะได้ต่อกรกับภาคีแห่งชนโบราณ (Order of the Ancients) และพบกับคำตอบเกี่ยวกับภาพมายาแห่งฝันร้ายที่หลอกหลอนเขาอยู่อัสแซสซินส์ ครีด มิราจจะวางจำหน่าย 12 ตุลาคม 2566 นี้บน PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X | S, Xbox One, และ Amazon Luna รวมถึงบน Windows PC ผ่าน Epic Games Store และ Ubisoft Store ผู้เล่นสามารถสมัครบริการ Ubisoft+ ได้บน Xbox, Amazon Luna และ PC ผ่าน Ubisoft Connect เพื่อเข้าเล่นเกมได้ตั้งแต่วันวางจำหน่ายนับตั้งแต่วันวางจำหน่าย ผู้เล่นจะได้เรียนรู้ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์และพบกับภาพต่าง ๆ จากพิพิธภัณฑ์ชื่อดังและงานสะสมจากสถาบันต่าง ๆ ด้วยฟีเจอร์ “ประวัติศาสตร์แห่งแบกแดด” (History of Baghdad)ด้วยสถานที่ทางประวัติศาสตร์ 66 แห่งทั่วโลกในเกมของอัสแซสซินส์ ครีด มิราจ “ประวัติศาสตร์แห่งแบกแดด” จะให้มุมมองที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยมาแล้วสำหรับเซ็ตติ้งและยุคสมัยของเกม ทุกเนื้อหาจะสามารถเข้าถึงได้จากโคเด็กซ์ (Codex) ของเกมนำทีมพัฒนาโดย Ubisoft Red Storm และมีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงวันหยุดยาวปี 2566 นี้ อัสแซสซินส์ ครีด เน็กซัส VR จะเป็นเกม VR ระดับ AAA เกมแรกของแฟรนไชส์ ซึ่งจะให้ผู้เล่นได้รับบทบาทเป็นปรมาจารย์มือสังหารระดับตำนาน และได้ออกท่าทางในแอ็กชันต่าง ๆ ในเกมเต็มรูปแบบ ตัวเกมจะสามารถเล่นได้บน Meta Quest Platform ซึ่งประกอบไปด้วย Meta Quest 2, Meta Quest 3 และ Meta Quest Pro ตัวละครโปรดของแฟน ๆ ก็จะสามารถเล่นได้ในอัสแซสซินส์ ครีด เน็กซัส VR ซึ่งประกอบไปด้วยเอซิโอ ออดิโตเร ดา ฟิเรนเซ (Ezio Auditore da Firenze) ในอิตาลียุคเรอเนสซองส์, คัสซานดรา (Kassandra) ในกรีซโบราณ และคอนเนอร์ (Connor) ในอเมริกายุคอาณานิคม ด้วยเรื่องราวใหม่เอี่ยมที่สร้างขึ้นมาสำหรับ VR โดยเฉพาะแอบสเตอร์โก อินดัสตรีส์ (Abstergo Industries) ได้ค้นพบวิธีเก็บกู้วัตถุโบราณอันทรงพลังที่จะสามารถเก็บข้อมูลใครก็ได้ผ่านความทรงจำชั่วชีวิตของบุคคลนั้น จากนั้นก็ใช้ข้อมูลดังกล่าวมาบงการความเชื่อและความศรัทธาของพวกเขา ผู้เล่นจะต้องทำลายแผนการของแอบสเตอร์โก และพบกับเรื่องราวบทใหม่ของมือสังหารแต่ละคนผู้เล่นจะได้ดำดิ่งไปในโลกของอัสแซสซินส์ ครีด โดยใช้การเคลื่อนไหวในโลกจริงเพื่อต่อสู้ด้วยดาบ ขวาน และธนูในการต่อสู้กับศัตรูที่หลากหลาย ผู้เล่นจะต้องลอบเร้น ซ่อนตัวในสภาพแวดล้อมหรือแฝงตัวท่ามกลางฝูงชน ซึ่งผู้เล่นจะได้ออกสำรวจเมืองในประวัติศาสตร์อันโดดเด่นที่ประกอบไปด้วยเวนิซ, เอเธนส์และบอสตันยุคอาณานิคม ซึ่งสภาพแวดล้อมแต่ละแห่งจะเปิดให้สำรวจได้แบบ 360 องศา และยังสามารถปีนป่ายและปาร์คัวร์ได้อิสระเพื่อพบกับพลเมืองและบุคคลในประวัติศาสตร์ ซึ่งต่างก็จะมีปฏิกิริยาต่อการกระทำของผู้เล่นผ่าน VRผู้เล่นจะได้สัมผัสประสบการณ์อันตื่นเต้นของการสังหารจากด้านบน และความระทึกจากก้าวย่างแห่งศรัทธาในยามที่ตัดสินใจว่าจะเคลียร์ภารกิจอย่างไร ด้วยเวลาหลายปีในการพัฒนาได้ทำให้อัสแซสซินส์ ครีด เน็กซัส VR เต็มไปด้วยฟีเจอร์อำนวยความสะดวกเพื่อให้เหมาะกับผู้เล่นที่มีการตอบสนองต่อ VR ในทุกรูปแบบ ผู้เล่นสามารถเพิ่มเกมอัสแซสซินส์ ครีด เน็กซัส VR ลงในวิชลิสต์ของตนบนหน้าเว็บ Meta Quest Store ได้แล้วที่ Assassin's Creed Nexus VR on Oculus Quest 2 | Oculus ในวันนี้ Ubisoft ได้เปิดเผยความร่วมมือกับ Level Infinite ซึ่งเป็นแบรนด์เกมมิ่งที่มุ่งมั่นส่งมอบเกมคุณภาพสูงให้แก่ผู้เล่นทั่วโลก และจะเป็นผู้จัดจำหน่ายอัสแซสซินส์ ครีด โค้ดเนม เจดผู้เล่นจะได้โลดแล่นไปในโลกโอเพนเวิลด์ขนาดใหญ่ที่ดำเนินเรื่องในประเทศจีนยุคโบราณในช่วงศตวรรษที่สามก่อนคริสตกาล ซึ่งจะเต็มไปด้วยองค์ประกอบด้านเกมเพลย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของอัสแซสซินส์ ครีด: การสำรวจ, ปาร์คัวร์, การต่อสู้และการลอบสังหาร และนี่ถือเป็นครั้งแรกในแฟรนไชส์ที่ผู้เล่นจะได้ปรับแต่งรูปลักษณ์ของตัวละครเฉพาะสำหรับตนเอง ก่อนที่จะออกเดินทางสู่การผจญภัยที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์โบราณและภัยอันตรายที่แฝงเร้น ในยุคสมัยอันสำคัญนี้ ราชวงศ์ฉินได้รวบรวมประเทศจีนเป็นหนึ่งเดียว และยังเปิดเส้นทางการค้ากับซีกโลกตะวันตก ผู้เล่นจะได้ต่อกรกับโจรทะเลทรายและทลายแผนสมคบคิด และจะได้รับมอบหมายหน้าที่อันยิ่งใหญ่ขึ้นพร้อมกับเผชิญความท้าทายใหม่ จากกำแพงเมืองจีนไปจนถึงเมืองหลวงแห่งราชวงศ์อย่างเสียนหยาง และเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดึงดูดที่สุด จึงจะมีการรวบรวมฟีดแบ็กจากผู้เล่นในช่วงเบต้าหลายครั้ง โดยครั้งแรกจะเริ่มในช่วงฤดูร้อนนี้ขณะนี้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับช่วงพับลิกเบต้าของอัสแซสซินส์ ครีด โค้ดเนม เจดแล้ว [ www.assassinscreedcodenamejade.com