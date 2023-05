เวทีสุดท้าย RoV VALOR CITY 2023 รอบชิงฯ 25 - 28 พ.ค.นี้

กิจกรรม Rally Card สะสมตราประทับ รับของรางวัล





เมื่อวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา RoV VALOR CITY 2023 ได้จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ขึ้นที่เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี เป็นการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาคเป็นภาคที่สามของรายการ ซึ่งตัวแทนแห่งความภาคภูมิใจทั้ง 2 ทีมของชาวใต้ ได้แก่ ทีม XERXIA ที่ควบตำแหน่งแชมป์ประจำภาคใต้ และทีม RERUN ที่ได้ตำแหน่งรองแชมป์ประจำภาคใต้ ถือว่าสมศักดิ์ศรีทีมตัวแทนระดับภูมิภาค และเราจะได้เห็นฝีไม้ลายมือของพวกเขาเหล่านี้อีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศที่เวทีภาคเหนือสุดสัปดาห์นี้มากันที่ภาคสุดท้ายของรายการแข่งขัน ครั้งนี้เป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ และรอบชิงชนะเลิศแบบต่อเนื่องกัน โดยสถานที่จะเป็น เซ็นทรัล เชียงใหม่ ชั้น 1 ลานโปรโมชัน 2 ในวันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดย 8 ทีมสุดแกร่งที่ผ่านเข้ารอบตัวแทนภาคเหนือ และจะมาโชว์ฝีมือให้เราดูในวันงาน มีดังนี้8 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ได้แก่- Amigo gaming- Buriram United ESPORTS SPARK- Cherish Dream- GO ACADEMY (ชื่อเก่า Aquarium E-sport)- GS SwSk Esports- Oasis esports (ชื่อเก่า MYF-The Winner)- THAI FIGHT PATHUM LIGHT WEIGHT- W E-sports2 ใน 8 ทีมนี้เองที่จะได้ตั๋ว 2 ใบสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงของรายการ RoV VALOR CITY 2023 โดยหลังการแข่งขันชิงแชมป์ภาคเหนือ จะมีการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันของรอบชิงชนะเลิศรูปแบบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะเป็นแบบ Double Elimination แบ่งสายบน สายล่าง โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบมาเป็นอันดับที่ 1 ของแต่ละภาคจะได้อยู่ในสายบน และทีมที่ผ่านเข้ารอบมาเป็นอันดับที่ 2 ของแต่ละภาคจะได้อยู่ในสายล่าง แต่ใครจะได้เจอกันในรอบไหนของสายไหนต้องมาลุ้นกันกับการจับฉลากในวันที่ 26 พ.ค. 66 นี้การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของรายการ RoV VALOR CITY 2023 จะจัดขึ้นวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2566 ที่ เซ็นทรัล เชียงใหม่ ต่อเนื่องทันทีหลังจากจบรอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วที่จะได้รู้ว่า VALOR GOD ประจำปี 2023 นี้ จะเป็นของทีมใด มาร่วมเป็นสักขีพยานของตำนานบทใหม่ไปด้วยกันในงานนอกจากการแข่งขันสุดมันที่จัดให้ทุกคนได้เชียร์อย่างใกล้ชิดติดขอบเวทีแล้ว ยังมีกิจกรรมมากมายให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกเพื่อชิงของรางวัลพรีเมี่ยมที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น รวมถึงของรางวัลจาก RoV สุดเอ็กซ์คลูซีฟ1. ผู้เข้าร่วมงาน 200 คนแรกของแต่ละวัน รับสกินถาวรฟรีสกินถาวรสามารถเลือกสกินได้เพียง 1 จาก 5 สกินเท่านั้น และในแต่ละวันสกินที่เลือกได้จะไม่เหมือนกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้- วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 แจก Capheny : Maid Cafe / Ilumia : Ice Queen / Omen : Bloody Baron / Wukong : Agent / Paine : Symphony of Death- วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 แจก Thorne : Soldier's Fortune / Zata : Soldier's Fortune / Xeniel : Armageddon / Max : Excelsior / Keera : Sweetheart Nurse- วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 แจก Slimz: Rumble Time / Yue: Fleeting Gaze / Helen: Forest Tale / Tachi: Tidal Surge / Keera: Carano Scholar- วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 แจก Elsu: Snow Eagle / Krixi: Empyrean Champion: Aquarius / Aya: Victorious Banner / Dextra: Busy Monday / Sinestrea: Lazy Sunday2. กิจกรรมเข้าห้องไวรับสกินฟรีแจกสกินรางวัลใหญ่ที่ใครเห็นก็ต้องว้าวในกิจกรรมบนเวทีตลอดทั้งวัน ถึง 326 รางวัล เพียงเข้าห้องให้ไวที่สุด สงวนสิทธิ์เฉพาะคนมางานออฟไลน์ภาคเหนือเท่านั้น โดยสกินที่แจก มีดังนี้- ALL HEROES- ALL WaVe 4 Girls- Dimension Breaker- Valhein: Disciple of Science- Wukong: Demonic ruler- Taara: Yakuza- Ryoma: Yakuza- Alice: Fluttering Chikadee- Zata:Sunlight God- Raz: Lion Bolt- Amily: Dystopia Enforcer: Tarantula- Aleister: Sanguine Orb- Eland'orr: Darwin: Secret Investigator- Mina: Dance of Death- Arduin: Hellfire Nether Halberd- Skud: Hellfire Demon's Arm- Fennik: Daring Astronaut- Laville: Turtle Guard- Tel'Annas: Cupid's Messenger*สกินที่แจกมีจำนวนจำกัดการแข่งขัน Walk-in RoV 5v5 ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท สมัครฟรี ไม่จำกัดอายุ การแข่งขันมีตลอด 2 วันงาน ทีมแชมป์ของแต่ละวันจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท1. เปิดรับสมัครเวลา 10.00-12.00 น. ของวันที่ 27-28 พ.ค. ที่หน้างาน2. การแข่งขันจบในวันเดียว รับสมัคร 32 ทีมต่อวันเท่านั้น3. ต้องมาเป็นทีม 5 คน ตัวสำรอง 1 คน รวมเป็น 64. แข่ง 5v5 รอบ 32 ทีมถึง Quarterfinals เป็น Bo1 ส่วนรอบ Semifinals และ Final เป็น Bo3 (Global ban pick ทั้งหมด)5. ทำการแข่งขันทั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไปจนได้ผู้ชนะประจำวัน6. ทีมที่ได้แชมป์ของวันที่ 27 พ.ค. ไม่สามารถลงแข่งขันในวันที่ 28 พ.ค. ได้7. ทีมงานไม่มีการสำรองมือถือ หรือไอดีใดๆไว้ให้ โปรดเตรียมพร้อมมาด้วยตัวเอง8. สามารถใช้ iPad หรือ Tablet ในการแข่งขันได้ แต่ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆที่อาจทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน*ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าบัญชีมาเพื่อรับรางวัล (กรณีได้รางวัล)*สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง และใช้เอกสารของผู้ปกครองเพื่อรับรางวัลร่วมกิจกรรม Rally Card ภายในงาน สะสมตราประทับให้ครบทุกบูธ แลกรับรางวัล เสื้อ Jersey , เสื้อฮู้ดดี้ , เสื้อ T-Shirt Oversized , ถุงผ้า , แมสก์ และของรางวัล in-game จาก RoV ฟรี !1. กดไลค์เพจ RoV VALOR CITY 2023 เพื่อรับ Rally Card นำไปเล่นกิจกรรม2. ร่วมกิจกรรมที่บูธภายในงานเพื่อเก็บตราประทับให้ครบทุกบูธ3. เมื่อเก็บตราประทับครบแล้ว นำ Rally Card กลับมาที่จุดลงทะเบียนเพื่อแลกรับของรางวัล4. Rally Card และของรางวัลแต่ละชนิดมีจำนวนจำกัด- M150- TANSANSU- RoV walk-in 1v1*Rally Card และของรางวัลมีจำนวนจำกัดพิเศษสำหรับแฟน ๆ ทีม RoV ระดับโปรลีค เรายก RPL shop จัดสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากทีมดังไปให้ชอปกันถึงภายในงาน ทั้งสินค้าจาก Bacon Time, Buriram United Esports, EVOS x Thai Fight Pathum, PSG Esports เตรียมตัวเตรียมตังค์กันมาให้พร้อม ซื้อง่ายจ่ายคล่องที่งาน RoV VALOR CITY 2023ส่งท้ายการแข่งขันรอบออฟไลน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยมินิคอนเสิร์ตโดยวงเกิร์ลกรุ๊ปสุดน่ารัก PiXXiE ที่จะมาทำให้คุณใจละลาย ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น.ในที่สุดก็เดินทางมาถึงจุดหมายสุดท้ายแล้ว ร่วมเชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบให้คว้าชัยในการแข่งขัน และร่วมเป็นหนึ่งในการสร้างตำนานบทใหม่ของ RoV ไปด้วยกันกับงาน RoV VALOR CITY 2023 การแข่งขันเกม RoV สี่ภาค รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ และรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2566 ณ เซ็นทรัล เชียงใหม่ ชั้น 1 ลานโปรโมชัน 2 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป เข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายWebsite : rovvalor2023.com Facebook : RoV VALOR CITY 2023 YouTube : RoV VALOR CITY 2023