Gen Play พลิกโฉมเวทีมวย เปิดตัวเกมใหม่จากมังฮวาสุดฮิต "God of Highschool"

โดยงานแถลงข่าวจัดขึ้น ณ เวิลด์สยามสเตเดียม บางกะปิ ที่เรียกว่าเป็นกิมมิคสุดแปลกใหม่ เพราะพลิกโฉมเวทีมวย สู่เวทีการแถลงข่าวสุดอลังการ ด้วยแสงสีเสียง และบรรยากาศชวนให้ผู้เข้าร่วมงานรู้สึกฮึกเหิมมีพลังดั่งหลุดเข้าไปอยู่ที่อารีน่าการแข่งขันในโลกของเกม "GOH: God of High School" กันเลยทีเดียวได้กล่าวถึงตัวเกมโดยสรุปว่า “GOH : God of Highschool นั้นเป็นเกมมือถือแนว 2D Anime Turn-Based ที่พัฒนามาจากการ์ตูนชื่อดังบน WEBTOON โดยผสมผสานเนื้อเรื่อง และเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด โดยหลังจากที่ทีมงานของเราได้ลองเล่นในเวอร์ชันทดสอบก็พบว่าตัวเกมมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย ที่ให้ผู้เล่นได้เต็มอิ่มจุใจกับคอนเทนต์ภายในเกมมากมาย อาทิ PvP การต่อสู้ชิงความเป็นหนึ่งในสังเวียนของ The God of Highschool การผสมผสานรูปแบบการวางกลยุทธ์ การอัปเกรดเสริมแกร่ง ปรับแต่งพัฒนาตัวละครได้อย่างไรขีดจำกัดแถมสามารถพัฒนาตัวละครได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบ Auto Loop ที่ช่วยเสริมสร้างให้ตัวละครมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังมีการปรับปรุงอัปเกรดเวอร์ชันสำหรับภาษาไทยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม”ทางได้กล่าวถึงความรู้สึกในการร่วมงานกับ Gen Play Co., Ltd. และตัวเกม GOH: God of Highschool เวอร์ชันภาษาไทย โดยสรุปว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทาง WONCOMZ พยายามมองหา Publisher สำหรับ GOH: God of Highschool ในหลาย ๆ ประเทศมาโดยตลอด และพบว่าการหา Partner ที่ดีและเข้าใจในตัวเกมนั้นเป็นสิ่งที่หายากยิ่ง จนกระทั่งเราได้มาพบกับทาง Gen Play ซึ่งเชื่อมั่นในศักยภาพของทางเรา และ IP ของ GOH: God of Highschool อีกทั้งแผนธุรกิจที่ทาง Gen Play จัดเตรียมไว้นั้น ทำให้ทางเรารู้สึกตื่นเต้น และมุ่งมั่นตั้งใจสำหรับความร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยสำหรับ GOH: God of Highschool เวอร์ชันภาษาไทยนั้น ทางเราได้มีการปรับปรุงและอัปเกรดหลาย ๆ อย่าง เช่น แนวทางการเล่น หรือรูปแบบของกิจกรรม ตลอดจน UI ต่าง ๆ ภายในเกมที่แปลกใหม่และดียิ่งขึ้นจากเวอร์ชันเกาหลี และมีเสถียรภาพมากกว่าที่เคยยังได้กล่าวเสริม อีกว่า ถึงแม้ตอนนี้เรื่องราวการผจญภัยของ The God of Highschool บน WEBTOON นั้นจะจบลงอย่างสมบูรณ์ แต่สำหรับประเทศไทยนั้น ปฐมบทของการผจญภัยในสังเวียนของ The God of Highschool กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ทาง WONCOMZ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากในฐานะผู้พัฒนาที่จะได้เริ่มต้นก้าวแรกของการผจญภัยร่วมกับผู้เล่นชาวไทยในครั้งนี้ ซึ่งเราจะพยายามอย่างเต็มที่สุดความสามารถเพื่อส่งมอบความสุขและความรู้สึกประทับใจของทาง WONCOMZ ที่มีต่อ The God of Highschool นั้นไปสู่ผู้เล่นชาวไทยผ่านตัวเกมที่เราพัฒนาขึ้นมาทางกล่าวถึงการร่วมมือกับทาง WONCOMZ Inc. ครั้งนี้โดยสรุปว่า GOH: God of Highschool เป็นเกมที่พัฒนามาจาก IP ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศเกาหลีใต้ และเกมนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากเกมเมอร์ชาวเกาหลีมาโดยตลอด เราจึงสนใจที่จะนำเกมนี้มาเปิดให้บริการในประเทศไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่ Gen Play ได้มีการพูดคุยกับทาง WONCOMZ เพื่อเสนอแผนในการนำเกมมาเปิดให้บริการ ตลอดจนช่วงการทดสอบตัวเกมเพื่อความสมบูรณ์ เราต่างประสานงานและทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งทาง WONCOMZ เองก็ให้การสนับสนุนเราอย่างเต็มที่ และให้คำแนะนำที่ดีมาโดยตลอด เราจึงรู้สึกเชื่อมั่นในศักยภาพของทางทีมผู้พัฒนา ซึ่งเราก็ต้องขอขอบคุณทาง WONCOMZ ที่เชื่อมั่นและไว้วางใจทาง Gen Play เช่นกัน นอกจากนี้ สำหรับ Gen play นั้น ผู้บริหารและทีมงานของเราล้วนต่างก็คร่ำหวอดในวงการอุตสาหกรรมเกมมาไม่ต่ำกว่า 10 - 20 ปี ดังนั้นพวกเราจึงเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถทำให้เกม GOH: God High School นั้นครองใจเกมเมอร์ชาวไทยได้อย่างแน่นอน ซึ่งเราก็ต้องขอฝากสื่อมวลชน และบรรดาเกมเมอร์ให้ช่วยส่งกำลังใจและสนับสนุนเราด้วยครับพร้อมกันนี้ยังได้มีการเปิดตัวแคมเปญพิเศษที่ร่วมกันกับทางบริษัท Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited และ Taokaenoi Restaurant and Franchise Company Limited ร่วมพลิกโฉมดีไซน์บรรจุภัณฑ์ สุด Exclusive ลายตัวละครดังจากเกม GOH: God of Highschool พร้อมลุ้นรับตัวละครเถ้าแก่น้อย และไอเทมมากมายภายในเกม หวังสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ร่วมกันกับผู้บริโภค ผ่านแบรนด์เรียกได้ว่าถึงแม้จะเป็นการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเกม และเป็นการเปิดตัวบริษัท Gen Play อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก แต่กลับจัดออกมาได้อย่างน่าประทับใจ เป็นการแถลงข่าวที่เต็มไปด้วยความสนุก และรอยยิ้มกันถ้วนหน้าทีมงาน Gen Play ยังได้พูดทิ้งท้ายฝากถึงเหล่าเกมเมอร์อีกว่า สำหรับเกม “GOH: God of Highschool” คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 และเปิดให้บริการในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 นี้ ติดตามข่าวสารได้ที่ https://goh.genplay.in.th และแฟนเพจ GOH : God of Highschool - Gen Play