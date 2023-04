"Seal M" คืนชีพสู่มือถือ พร้อมรองรับ NFT เปิดให้บริการ 11 พ.ค.นี้

ซึ่ง Seal M จะตอบสนองความต้องการของผู้ที่รักใน Seal Online ซึ่งจะแตกต่างจากเกม Seal บนสมาร์ทโฟนที่เคยเปิดมาก่อน

เราขอตอบแทนความรักของผู้เล่นทั้งหลายที่มีต่อเกม Seal และการรอคอยเกม Seal M มาอย่างใจจดใจจ่อ ด้วยการมอบ PLWI Token ให้แก่ผู้เล่น

กล่าวว่า ตั้งแต่ที่เราเปิดตัวเกม Seal online ในเดือนมีนาคม 2560 เราได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟน ๆ มาโดยตลอด หลังจากผ่านไป 6 ปี เรายินดีและตื่นเต้นอย่างมาก ที่ได้พัฒนาจาก Seal online IP สู่ Seal M เพื่อผู้เล่นชาวไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้ Seal online ที่ได้รับความรักจากเกมเมอร์ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นเวลานาน เต็มเปี่ยมไปด้วยความทรงจำทุกหนแห่ง และเพื่อเป็นการร่วมสร้างความทรงจำต่อไปอีกนาน ๆ ล่าสุด เราจึงเปิดตัว Seal M อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้นอกจากนี้เพื่อตอบแทนความสนับสนุนและฟีดแบ็กที่ดีจากผู้เล่นที่เราได้รับเสมอมา เราจะให้ความสำคัญ และทำให้เกมมีความสนุกยิ่งขึ้นไปอีก“ในภาษาเกาหลี คำว่า อุนมยอง (운명) แปลว่า พรหมลิขิต ซึ่งความหมายไม่ใช่แค่ได้พบเจอเท่านั้น แต่ยังเป็นความผูกพันลึกซึ้ง เป็นคนที่เราจะต้องพบเจอและคงความสัมพันธ์นั้นไปตลอด ดังนั้นความหวังของ PLAYWITH ก็คือ การได้นำเสนอคอนเทนต์ที่สนุกสนานให้แก่ผู้เล่น และสื่อสารกัน โดยยังคงความสัมพันธ์กับผู้เล่นให้ยาวนานที่สุด”กล่าวทิ้งท้ายด้านกล่าวว่า ระบบต่าง ๆ ภายในเกม Seal M นั้น เราได้มีการพัฒนาและต่อยอดจากจุดเด่นของเกม Seal Online ไม่ว่าจะเป็น กราฟฟิกสไตล์การ์ตูน ที่มีลายเส้นสวยงามไม่เหมือนใคร ระบบสัตว์เลี้ยงที่มีความหลากหลาย สามารถพัฒนาขีดความสามารถเพื่อช่วยเหลือในการต่อสู้รวมไปถึงคอสตูมที่ทั้งสวยงาม น่ารัก และยังช่วยเพิ่มความสามารถให้ตัวละครอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์สำคัญ คือระบบคอมโบที่ให้ช่วยโจมตีได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงไอเทมน่าสนใจอีกมากมายที่เราได้ออกแบบ และพัฒนาเกมให้เหมาะสมกับการเล่นบนมือถืออีกด้วยอย่างไรก็ตาม เรายังมีแผนที่จะอัปเดตคอนเทนต์ภายในเกมให้รวดเร็ว หลังจากที่เปิดให้บริการไปแล้ว ซึ่งเราได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดี เพื่อให้เกม Seal M เป็นที่ถูกใจของผู้เล่นใน Southeast Asia มากที่สุด รวมถึงชาวเกมเมอร์ในประเทศไทยกล่าวว่า เหรียญมีความเชื่อมโยงกับตัวเกม Seal M ซึ่งจะแตกต่างจากเกม P2E ทั่วไป โดย Seal M นั้นจะใช้วิธีการเล่นเกมแทนการขุด หรือ Mining เพื่อให้ได้รับ Token แทน ขณะเดียวกันเพื่อให้เป็นการเข้าถึงผู้ใช้งานให้ใกล้ชิดมากขึ้น เราจะประกาศการทำ AMA หรือ Ask Me Anything บนแพลตฟอร์ม Discord เพื่อจะได้มีการพูดคุยสอบถามกับผู้ใช้งานได้โดยตรงในวันที่ 29 เมษายนนี้สำหรับผู้ที่สนใจและคอเกมเมอร์สามารถดาวน์โหลดเกม Seal M ได้ที่ App Store หรือ Play Store พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป รวมทั้งติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://sea.sealm.com และแฟนเพจ SealM SEA