Seal M มาแล้ว!! เกมมือถือ ที่เกมเมอร์ไม่ควรพลาด

Playwith เปิตตัวเกม Seal M บนมือถือ ชูหลายจุดเด่นมัดใจเกมเมอร์ที่ชื่นชอบ Seal Online พร้อมดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Play Store ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นี้Mr. HakJoon Kim CEO Playwith กล่าวว่า ตั้งแต่ที่เราเปิดตัวเกม Seal online ในเดือนมีนาคม 2560 เราได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆ มาโดยตลอด หลังจากผ่านไป 6 ปี เรายินดีและตื่นเต้นอย่างมาก ที่ได้พัฒนาจาก Seal online IP สู่ Seal M เพื่อผู้เล่นชาวไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้ Seal online ที่ได้รับความรักจากเกมเมอร์ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นเวลานาน เต็มเปี่ยมไปด้วยความทรงจำทุกหนแห่ง และเพื่อเป็นการร่วมสร้างความทรงจำต่อไปอีกนานๆล่าสุด เราจึงเปิดตัว Seal M อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นี้ ซึ่ง Seal M จะตอบสนองความต้องการของผู้ที่รักใน Seal Online ซึ่งจะแตกต่างจากเกม Seal บนสมาร์ทโฟนที่เคยเปิดมาก่อนนอกจากนี้ เราขอตอบแทนความรักของผู้เล่นทั้งหลายที่มีต่อเกม SEAL และการรอคอยเกม SEAL M มาอย่างใจจดใจจ่อ ด้วยการมอบ PLWI Token ให้แก่ผู้เล่น เพื่อตอบแทนความสนับสนุนและฟีดแบ็กที่ดีจากผู้เล่นที่เราได้รับเสมอมา เราจะให้ความสำคัญ และทำให้เกมมีความสนุกยิ่งขึ้นไปอีกMr. HakJoon Kim กล่าวทิ้งท้ายว่า ในภาษาเกาหลี คำว่า อุนมยอง (운명) แปลว่า พรหมลิขิต ซึ่งความหมายไม่ใช่แค่ได้พบเจอเท่านั้น แต่ยังเป็นความผูกพันลึกซึ้ง เป็นคนที่เราจะต้องพบเจอและคงความสัมพันธ์นั้นไปตลอด ดังนั้นความหวังของ PLAYWITH ก็คือ การได้นำเสนอคอนเทนต์ที่สนุกสนานให้แก่ผู้เล่น และสื่อสารกัน โดยยังคงความสัมพันธ์กับผู้เล่นให้ยาวนานที่สุดด้าน Mr. JeongHyun Park Head of Development Playwith กล่าวว่า ระบบต่างๆ ภายในเกม Seal M นั้น เราได้มีการพัฒนาและต่อยอดจากจุดเด่นของเกม Seal Online ไม่ว่าจะเป็น กราฟฟิกสไตล์การ์ตูน ที่มีลายเส้นสวยงามไม่เหมือนใคร หรือจะเป็นระบบสัตว์เลี้ยง ที่มีความหลากหลาย สามารถพัฒนาขีดความสามารถเพื่อช่วยเหลือในการต่อสู้ได้เช่นกันรวมไปถึงคอสตูม ทั้งสวยงามและน่ารัก ที่สำคัญยังช่วยเพิ่มความสามารถให้ตัวละครภายในเกมอีกด้วย นอกจากนี้ เรายังมีไฮไลต์สำคัญ คือ ระบบคอมโบ ที่ช่วยโจมตีได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงไอเทมน่าสนใจอีกมากมายที่เราได้ออกแบบ และพัฒนาเกมให้เหมาะสมกับในเวอร์ชันมือถืออีกด้วยอย่างไรก็ตาม เรายังมีแผนที่จะอัปเดตคอนเทนต์ภายในเกมให้รวดเร็ว หลังจากที่เปิดให้บริการไปแล้ว ซึ่งเราได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดี เพื่อให้เกม Seal M เป็นที่ถูกใจของผู้เล่นใน Southeast Asia มากที่สุด รวมถึงชาวเกมเมอร์ในประเทศไทยMr. JaeYong Lee Head of Business Playwith กล่าวว่า เหรียญ PLWI Token และเหรียญ PLWI Token นั้นมีความเชื่อมโยงกับตัวเกม Seal M ซึ่งจะแตกต่างจากเกม P2E ทั่วๆ ไปโดย Seal M นั้นจะใช้วิธีการเล่นเกมแทนการขุด หรือ Mining เพื่อให้ได้รับ Token แทน ขณะเดียวกันเพื่อให้เป็นการเข้าถึงผู้ใช้งานให้ใกล้ชิดมากขึ้น เราจะประกาศการทำ AMA หรือ Ask Me Anything บนแพลตฟอร์ม Discord เพื่อจะได้มีการพูดคุยสอบถามกับผู้ใช้งานได้โดยตรงอีกด้วยอย่างไรก็ตาม ภายในสิ้นปีนี้ ตั้งเป้ามียอดดาวน์โหลดเกมส์ Seal M กว่า 1 ล้านยูสเซอร์ในไทย หรือช่วงเปิดตัวต้องการติดท็อป3 ในกลุ่มเกมส์ที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดบน App Store และ Play Store โดย Playwith Thailand มองว่าปีนี้จะมีรายได้ประมาณ 250 ล้านบาทสำหรับผู้ที่สนใจ และคอเกมเมอร์สามารถดาวน์โหลดเกม Seal M ได้ที่ App Store หรือ Play Store พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป รวมทั้งติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://sea.sealm.com และแฟนเพจเฟซบุ๊ก SealM SEA https://www.facebook.com/sealmth