หนังคนแสดง "Gears of War" คว้ามือเขียนบทออสการ์

นักเขียนรายนี้คือ "จอน สเปทส์" มีผลงานเด่นก่อนหน้าคือจอมเวทย์มหากาฬ Doctor Strange ร่วมเขียนบท Dune: Part One จนได้เข้าชิงออสการ์ รวมถึงภาคต่อ Dune: Part Two ที่มีกำหนดจะฉายในปี 2023 ด้วยสเปทส์ กล่าวว่า "เกียร์สออฟวอร์ คือหนึ่งในเกมแอคชันที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาล ด้วยตัวละครมีชีวิตชีวา โลกออกแบบมาอย่างงดงาม ระบบต่อสู้ที่แสดงให้เห็นความร้ายแรงของสงครามและความสำคัญของการยืนเคียงค้างเพื่อนร่วมหน่วยรบ มันอยากจะเป็นหนังและผมตื่นเต้นมากที่มีโอกาสได้ช่วยให้มันเกิดขึ้น" สำหรับโครงการ Gears of War ก็มีการประกาศมาเมื่อปลายปี 2022 เป็นค่าย Netflix ที่ชนะรายอื่นคว้าลิขสิทธิ์ไปได้ โดยจะร่วมมือกับสตูดิโอ The Coalition ผู้สร้างเกมเอง วางแผนทำจักรวาลยาวเริ่มจากหนังคนแสดงตามด้วยอนิเมชันสำหรับผู้ใหญ่และอาจเพิ่มเรื่องอื่นอีกในภายหลังปัจจุบัน เกมซีรีส์นี้ก็ทำยอดขายรวมกันหมดมากกว่า 40 ล้านชุดนับจากวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อปี 2006 ถือเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์หลักสร้างชื่อใต้สังกัดไมโครซอฟต์และคอนโซลตระกูล Xbox หลายรุ่นที่ผ่านมา โครงการสร้างหนังก็มีการพูดคุยอยู่นานแล้ว ได้รับความสนใจจากค่ายใหญ่ทั้ง New Line และ Universal แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไฟเขียวถ่ายทำจริง