Netflix คว้าเกมยิง "Gears of War" ทำหนังคนแสดงพร้อมอนิเมชัน

การประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นหลังมีการเจรจาแย่งกันอยู่นานหลายเดือน จนสุดท้าย Netflix ก็คว้าไปโดยจะร่วมสร้างกับสตูดิโอ The Coalition ในแคนาดา เป็นผู้พัฒนาเกมซีรีส์นี้ให้กับไมโครซอฟต์อยู่ในปัจจุบันทาง Netflix ได้วางแผนระยะยาวเริ่มจากดัดแปลงวีดีโอเกมเป็นหนังคนแสดงจริง จากนั้นจะทำซีรีส์อนิเมชันแบบเน้นคนดูผู้ใหญ่ และถ้าประสบความสำเร็จก็จะมีเรื่องราวอื่นเพิ่มมาอีกนอกจากสตูดิโอเกมที่มีส่วนร่วมแล้ว ฝั่งคนทำหนังก็ยังไม่มีการเผยรายชื่อบริษัทหรือโปรดิวเซอร์ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยเกมซีรีส์ Gears of War เคยผ่านการเจรจาขอลิขสิทธิ์ทำหนังมาหลายรอบ ผ่านมือค่ายใหญ่อย่าง New Line และ Universal แต่สุดท้ายก็ไม่ได้สร้างจริงเรื่องราวของเกมจะอยู่ในอนาคตยุคอวกาศ เล่าเกี่ยวกับมนุษยชาติที่ถูกกลุ่มสัตว์ประหลาดใต้ดิน Locust รุกรานจนแทบสูญพันธุ์ ทำให้มีการตั้งหน่วยรบ Delta Squad ขึ้นมาต่อสู้นำโดยยอดทหาร "มาร์คัส เฟนิกส์" เป็นความหวังสุดท้ายตัวเกมต้นฉบับวางจำหน่ายครั้งแรกบนคอนโซล Xbox 360 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2006 เพิ่งจะฉลองครบรอบ 16 ปีพอดี ปัจจุบันทำออกมา 5 ภาคหลักและมีภาคแยกอีกจำนวนหนึ่ง ถือเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์หลักสร้างชื่อของคอนโซลตระกูล Xbox ใต้สังกัดไมโครซอฟต์