"เกมเศรษฐี 2: Meta World" เกมกระดานเมตาเวิร์ส เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้!

"เกมเศรษฐี 2: Meta World" เป็นภาคต่อจากเกมเศรษฐียอดนิยมอย่าง Let’s Get Rich ซึ่งได้ดึงดูดผู้เล่นมากกว่า 200 ล้านคนทั่วโลก โดยภาคใหม่นี้จะนำเสนอกลไกเกมกระดานและโอกาสในการซื้ออสังหาริมทรัพย์และอาคารเสมือนจริงในโลกเมตาเวิร์ส ซึ่งอ้างอิงสถานที่ต่าง ๆ จากโลกจริง เช่น นครนิวยอร์ก โดยทางเน็ตมาร์เบิ้ลได้วางแผนที่จะพัฒนา "เกมเศรษฐี 2: Meta World" ให้เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้เล่นสามารถโต้ตอบซึ่งกันและกัน และเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายประเภทในโลกเมตาเวิร์ส อีกทั้งเกมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของ MBX ซึ่งเป็นระบบนิเวศบล็อกเชนด้านเกมโดย MARBLEXเกมเศรษฐี 2: Meta World ได้รับเสียงตอบรับที่ดีอย่างล้นหลามจากแฟน ๆ เกม IP ดั้งเดิมอย่าง Let’s Get Rich เมื่อทำการเปิดตัวครั้งแรกในช่วงไลฟ์เซสชัน Ask Me Anything บนช่องทาง Discord ทางการของ MBX เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ทางเน็ตมาร์เบิ้ลยังได้จัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่ประเทศไต้หวันและประเทศไทยในวันที่ 8 มีนาคมนี้ พร้อมเผยข้อมูลและรายละเอียดเอกลักษณ์ของเกม เช่น ยกระดับเกมกระดานเชิงกลยุทธ์, สกิลสุดเด็ดจากการ์ดตัวละครที่แตกต่างกันไป, คอลเลกชันอสังหาริมทรัพย์ และอาคารเมตาเวิร์สสำหรับรายละเอียดใหม่เกี่ยวกับฟีเจอร์ต่าง ๆ และโทเคนโนมิกส์ของ "เกมเศรษฐี 2: Meta World" จะมีการเปิดเผยที่งาน GDC (Game Developers Conference) ในวันที่ 20 มีนาคมนี้ ผู้เล่นสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดและอัปเดตล่าสุดได้ที่ช่องคอมมูนิตี้ทางการบน Discord Twitter , และ Facebook