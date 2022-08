ไมโครซอฟต์เผยยอดขาย Xbox One ได้แค่ครึ่ง PS4

ในรายงานผลประกอบการที่ผ่านมา คอนโซลตระกูล Xbox One เป็นเพียงค่ายเดียวที่ไม่เคยเปิดตัวเลขจำนวนอย่างเป็นทางการ มีเพียงรายรับผลกำไรขาดทุนแบบคร่าวๆ ขณะที่ฝั่งนินเทนโดและโซนีจะมียอดเครื่องชัดเจนให้นักลงทุนทราบจำนวนคอนโซล PS4 ที่โซนีรายงานครั้งสุดท้ายคือประมาณ 117 ล้านเครื่อง ซึ่งไมโครซอฟต์บอกว่ามากกว่า Xbox One ถึงเท่าตัว คาดว่าจะอยู่ราวๆ 50 ล้านเครื่องสาเหตุที่ไมโครซอฟต์ยอมเปิดเผยข้อมูลนี้คือดีลซื้อกิจการค่ายแอคติวิชันที่อยู่ระหว่างพิจารณาโดยหน่วยงานรัฐของบราซิล ชี้แจงว่าพวกเขาเป็นฝ่ายตามหลังโซนีอยู่ไกลมากในตลาดคอนโซล ไม่สามารถขัดขวางการแข่งขันหรือเปลี่ยนมานำได้เพียงแค่ซื้อกิจการค่ายเดียวด้วยเหตุนี้ กลยุทธ์ของ Xbox ในปัจจุบันจึงเปลี่ยนจากการเน้นขายเครื่องไปเน้นที่จำนวนผู้บริโภคแทน อย่างการจ่ายค่าสมาชิกรายเดือน Game Pass ซึ่งสามารถเล่นเกมได้ทั้งบนคอนโซล PC และสมาร์ตโฟนผ่านระบบคลาวด์ในการโต้ตอบกันระหว่างสองฝั่ง ทางโซนีพยายามชี้ว่าเกม Call of Duty ของแอคติวิชัน มีความสำคัญต่อตลาดมาก ไม่ควรปล่อยให้อยู่ในมือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ส่วนไมโครซอฟต์ก็สวนกลับว่า โซนีเป็นฝ่ายใช้กลยุทธ์ผูกขาด จ่ายเงินขัดขาตู่แข่งมาตลอด ขณะที่พวกเขาพยายามนำเสนอทางเลือกใหม่ที่คุ้มค่าต่อผู้บริโภคเท่านั้น