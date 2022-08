Xbox แฉโซนีจ่ายเงินขัดขา "Game Pass"

การโต้ตอบกันครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนไมโครซอฟต์ซื้อกิจการค่ายแอคติวิชัน ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานรัฐหลายๆ ชาติ ล่าสุดคือประเทศบราซิลที่กำลังเรียกรับฟังความคิดเห็นจากค่ายเกมอื่นในวงการ ฝั่งโซนีเจ้าของเพลย์สเตชัน ได้แสดงความกังวลว่าการซื้อกิจการจะเป็นผลเสียต่อตลาดเพราะเกม Call of Duty ของค่ายแอคติวิชันมีความสำคัญมากไม่สามารถหาอย่างอื่นมาทดแทนได้ ส่งผลต่อการเลือกซื้อคอนโซลของผู้บริโภคในอนาคตอย่างไรก็ตาม ค่ายไมโครซอฟต์ก็เคยยืนยันแล้วว่าจะรักษาข้อตกลงระหว่างแอคติวิชันกับโซนี รวมถึงเกม Call of Duty ก็จะลงให้กับคอนโซล PS5 ต่อไปในอนาคตแม้เป็นคู่แข่งกันไมโครซอฟต์ได้ชี้แจงกับหน่วยงานของบราซิลว่า การแย่งเกมเอ็กส์คลูซีฟเป็นกลยุทธ์หลักที่โซนีใช้มาตลอดเพื่อเสริมตำแหน่งของตนเองในตลาด การแสดงความกังวลเรื่อง Call of Duty จึงฟังไม่ขึ้นเลยสิ่งที่โซนีกลัวจริงๆ คือบริการ Game Pass เป็นธุรกิจแบบใหม่ที่นำเสนอคอนเทนท์คุณภาพสูงในราคาถูกให้กับผู้บริโภค คุกคามตำแหน่งผู้นำที่สร้างมาจากการใช้กลยุทธ์เอ็กส์คลูซีฟเอาคอนโซลตนเองเป็นศูนย์กลางนอกจากนี้ การขยายฐาน Game Pass ยังถูกขัดขวางโดยโซนี มีการจ่ายเงินเพื่อห้ามนักพัฒนานำเกมมาลงบริการนี้และบริการอื่นๆ ที่เป็นคู่แข่งด้วยสำหรับอิทธิพลของ Call of Duty ก็มิได้ยึดครองตลาดทั้งหมดอย่างที่มีการกล่าวอ้าง เป็นแค่หนึ่งในเกมขายดีจากหลายๆ เกมและในจำนวนนี้บางส่วนก็ไม่มาลง Xbox เพราะกลยุทธ์เอ็กส์คลูซีฟของคู่แข่งนั่นเอง ดีลการซื้อกิจการ ของไมโครซอฟต์กับแอคติวิชันจะมีมูลค่า 6.87 หมื่นล้านดอลลาร์ (ราว 2.4 ล้านล้านบาท) จ่ายด้วยเงินสดทั้งหมด คาดว่าจะเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2023