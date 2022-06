คอนโซลจิ๋ว "Mega Drive Mini 2" อัดแน่น 50 เกมขายตุลาคมนี้

คอนโซลตัวใหม่นี้จะอิงหน้าตามาจากเครื่อง Mega Drive 2 ที่ค่ายเซก้าเคยทำออกมาจริงๆ ใช้งานง่ายมีช่องต่อสาย USB ให้พลังงานและสาย HDMI ต่อภาพขึ้นโทรทัศน์ ควบคุมด้วยจอยแพดแบบ 6 ปุ่มเกมย้อนยุคที่บรรจุใน Mega Drive Mini 2 จะมีมากกว่า 50 รายการจากเซก้าเองและค่ายภายนอก ครอบคลุมทั้งตลับและ CD ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นภาคต่อยอดฮิต เกมตู้แปลงมาลง เกมที่ไม่เคยวางจำหน่ายจริง รวมถึงเกมลึกลับที่เป็นของทำขึ้นใหม่ในเบื้องต้น ทางค่ายก็ได้แนะนำเกมล็อตแรก 11 เกมในรายการไลฟ์สดเปิดตัว และมีแผนจะจัดรายการรอบต่อไปวันที่ 24 มิถุนายน ต่อด้วยกลางเดือนกรกฎาคม และอีกสองรอบในเดือนสิงหาคมสนนราคาเครื่องฝั่งญี่ปุ่นจะอยู่ที่ 10,978 เยนรวมภาษี (ราว 2,890 บาท) แพงกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคอนโซลจิ๋ว Mega Drive Mini รุ่นแรกปี 2019 ซึ่งให้มา 42 เกม- Silpheed- Shining Force CD- Sonic the Hedgehog CD- Yumemi Yakata no Monogatari- Popful Mail- Virtua Racing- Bonanza Bros- Shining and the Darkness- Thunder Force IV- Magical Taruruto-kun- Fantasy Zone