สัมภาษณ์ผู้บริหาร Xbox อนาคตของ PC Game Pass ในประเทศไทย

คุณภาณุ สมุทรโคจร หรือ คุณดอม เริ่มทำงานที่ Microsoft ประเทศไทย ในตำแหน่ง Device Marketing Manager ดูแลเกี่ยวกับ Windows และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย ต่อมาในปี 2016 ได้ย้ายไปทำงานที่เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในตำแหน่ง Worldwide Windows Consumer Category Manager จนถึงปีที่แล้วก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น Xbox Games Category Management ทำหน้าที่ดูแลเกมต่าง ๆ ในเครือของ Xboxคุณดอม ถือว่าเป็นเกมเมอร์ฮาร์ดคอร์คนหนึ่งที่รักในวิดีโอเกม และเล่นเกมมาแล้วหลากหลายแนว ไม่ว่าเป็น Action, RPG, Strategy หรือ Shooting ซึ่งการได้ร่วมงานกับ Xbox เปรียบเสมือนฝันที่เป็นจริงสำหรับเกมเมอร์คนหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในค่ายเกมยักษ์ใหญ่ระดับโลกเล่าว่า จากงานวิจัยของ Microsoft พบว่าทั่วโลกมีเกมเมอร์มากกว่า 3,000 ล้านคน (รวมทุกแพลตฟอร์มทั้ง คอนโซล พีซี และมือถือ) Microsoft มองเห็นถึงความสำคัญที่อยากจะให้เกมเมอร์ทุกคนเข้าถึงเกมที่ตนเองอยากเล่น ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลก จึงได้เริ่มพัฒนา Xbox Game Pass บริการเล่นเกมแบบจ่ายรายเดือนหรือ subscription เปิดให้ใช้งานบนเครื่องคอนโซลตระกูล Xbox ก่อนขยับขยายมาเป็น PC Game Pass สำหรับใช้งานบนคอมพิวเตอร์ในช่วงแรก Game Pass ยังเปิดให้บริการในบางพื้นที่ แต่ในเวลาต่อมาก็ได้เพิ่มพื้นที่ให้บริการมากขึ้นจนมาถึงประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าประเทศแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ทดลองใช้ PC Game Pass ก่อนใครในราคาช่วงทดลองเดือนแรกแค่ 3 บาท และหลังจากเปิดให้บริการเต็มรูปแบบยังมีโปรโมชั่น 3 เดือนแรก 29 บาท เดือนต่อไป 99 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกมเมอร์ทุกคนสามารถจับต้องได้ตามวิสัยทัศน์ของ Microsoftเมื่อพูดถึง PC Game Pass คำถามแรก ๆ ที่หลายคนสงสัยก็คือมีเกมอะไรบ้าง? และจำนวนเกมที่มีจะคุ้มกับเงินที่จ่ายไปหรือไม่?ให้ความเชื่อมั่นว่า Game Pass จะมีเกมจำนวนมากที่ตอบโจทย์เกมเมอร์ทุกคนแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเกมจากสตูดิโอของ Xbox อย่าง Halo, Gears of War, Forza, Age of Empires และ Minecraft เกมดังจาก Bethesda อย่าง Fallout และ The Elder Scrolls เกมชื่อก้องจากค่ายระดับตำนาน Square Enix อย่าง Final Fantasy และ Dragon Quest เกมแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในโลกจาก EA อย่าง FIFA, Battlefield, The Sims และ Mass Effect ก็มีให้เล่นในรูปแบบของ EA Play ที่ผู้เล่นสามารถเชื่อมกับบัญชี Origin แล้วโหลดมาเล่นได้ทันทีนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอินดี้และเกมบล็อกบัสเตอร์มากมายกว่า 100 เกม ซึ่งที่กล่าวมาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ในอนาคตจะมีเกมใหม่ ๆ เพิ่มเข้ามาทุกเดือนให้เกมเมอร์ได้เล่นกันแทบไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวหนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่เกมเมอร์จะได้จาก Game Pass ก็คือเกมใหม่จากสตูดิโอ Xbox และ Bethesda รวมถึงเกมอื่น ๆ ที่จะมีให้เล่นใน Game Pass ตั้งแต่วันแรกที่เกมวางจำหน่าย ซึ่งถือเป็นเรื่องดีสำหรับเกมเมอร์ที่จะได้เล่นเกมใหม่ ๆ โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อ แต่ถ้ามองในมุมของนักพัฒนาเกม พวกเขาอาจเสียรายได้ที่ควรได้จากการขายเกมในราคาเต็ม ซึ่งจะส่งผลต่อความอยู่รอดของนักพัฒนาเกม คุณภาพของตัวเกม และความเป็นไปของวงการเกมในอนาคตเกี่ยวกับประเด็นนี้กล่าวว่า วิดีโอเกมในปัจจุบันสามารถสร้างรายได้ได้จากหลากหลายช่องทาง แม้จะสูญเสียรายได้จากการขายเกม แต่ก็ยังมีช่องทางอื่น ๆ เช่น การขายเนื้อหาเสริม (DLC) หรือการใส่ระบบเติมเงิน (In-Game Purchases) ซึ่งหลายเกมก็ประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้แม้จะเปิดให้เล่นฟรี อยากให้มองว่า Game Pass คือโอกาสที่จะทำให้เกมเมอร์ได้ลองเล่นเกมใหม่ ๆ ที่พวกเขาอาจมองข้ามไปก็ได้หลาย ๆ คนที่สมัคร PC Game Pass ก็น่าจะมีเกมที่อยากเล่นในใจอยู่แล้ว แต่บางคนอาจจะยังลังเล ไม่รู้จะเล่นเกมไหนดี Xbox จึงได้คิดค้นตัวช่วยพิเศษ ซึ่งก็คือปุ่ม "ทำให้ฉันประหลาดใจ" ฟีเจอร์ที่จะสุ่มเกมที่คาดว่าเราน่าจะสนใจอยากลองเล่น โดยการทำงานระบบนี้เล่าว่า Xbox ได้พัฒนา AI ที่จะคอยวิเคราะห์พฤติกรรมการเล่นเกมของเราจากเกมที่เล่น หน้าข้อมูลเกมที่ดูบ่อย เปรียบเทียบกับเกมเมอร์คนอื่น ๆ เพื่อนำเสนอเกมที่ตรงใจเรามากที่สุด ถือเป็นฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์อย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ PC Game Passเมื่อ PC Game Pass เปิดให้บริการในประเทศไทย ก็อดไม่ได้ที่จะไปเทียบกับต่างประเทศ ซึ่งจะพบว่ามีเกมจำนวนไม่เท่ากัน บางเกมมีให้เล่นเฉพาะบางภูมิภาคเท่านั้น เรื่องนี้ได้อธิบายว่าเป็นปัญหาทางด้านลิขสิทธิ์และข้อจำกัดในการเปิดให้บริการในแต่ละประเทศ ซึ่งทาง Xbox ไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังพยายามเจรจากับค่ายเกมต่าง ๆ เพื่อให้เกมเมอร์ทุกคนได้เล่นเกมอย่างเท่าเทียมกันอีกประเด็นหนึ่งคือการเปรียบเทียบระหว่าง Xbox Game Pass กับ PC Game Pass ซึ่งเปิดให้บริการคนละแพลตฟอร์ม แม้ว่าฝั่ง PC จะมีเกมน้อยกว่าฝั่ง Xbox (ต่างกันไม่มาก) แต่ฝั่ง PC ก็มีเกมเอ็กซ์คลูซีฟที่เล่นได้เฉพาะบน PC เท่านั้น อีกทั้งเกมบางประเภท การเล่นบน PC ยังให้ประสบการณ์และอรรถรสที่เต็มอิ่มกว่า ถือเป็นจุดแข็งที่สามารถชดเชยกันได้ อยู่ที่เกมเมอร์ว่าจะเลือกใช้บริการบนแพลตฟอร์มใดอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหญ่ที่ต่างประเทศมี แต่ของไทยไม่มีก็คือ X Cloud บริการเล่นเกมผ่านระบบคลาวด์ที่ผู้ใช้สามารถเล่นเกมได้ทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลดเกมผ่านอุปกรณ์ที่รองรับ ซึ่งได้เปิดเผยถึงความเป็นไปได้ของฟีเจอร์นี้ว่า Xbox กำลังทำการทดสอบการใช้งานในหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย โจทย์ใหญ่ก็คือการเชื่อมต่อกับเซิฟเวอร์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เสถียร ทางทีมพัฒนาอยากแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เรียบร้อย เพื่อให้แน่ใจว่าเกมเมอร์จะได้ประสบการณ์การเล่นเกมที่สมบูรณ์ที่สุด ก่อนจะเปิดให้ใช้ฟีเจอร์นี้อย่างเป็นทางการเมื่อได้ยินคำว่า Xbox หลาย ๆ คนก็อาจจะนึกถึงแค่เครื่องคอนโซล แต่แท้จริงแล้ว Xbox มีความหมายมากกว่านั้นได้เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์หลักของ Microsoft นั่นคือการสร้างแบรนด์ Xbox ให้เป็นตัวแทนของทุกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเกม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอนโซล เครื่องคอมพิวเตอร์ เกมจาก Xbox Studios บริการ PC Game Pass ฯลฯ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการเล่นเกมได้ โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเกมเมอร์ฝั่งคอนโซลหรือฝั่งพีซี เพราะเกมคือสิ่งที่เชื่อมโยงทุกคนเข้าไว้ด้วยกันการมาถึงของ PC Game Pass ทำให้เกมเมอร์หลาย ๆ คน (รวมถึงผู้เขียน) เริ่มคาดหวังถึงการเปิดตลาดเครื่องคอนโซล Xbox ในประเทศไทย รวมถึงการแปลภาษาไทยในเกมต่าง ๆ หลังจากนี้น่าเสียดายที่ยังไม่สามารถแชร์เรื่องราวใด ๆ เกี่ยวกับเครื่อง Xbox ได้ โดยกล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า "การที่ PC Game Pass ได้มาเปิดให้บริการในประเทศไทย เปรียบเสมือนฝันที่เป็นจริงสำหรับเกมเมอร์ชาวไทย ซึ่ง Xbox ตั้งเป้าที่จะพัฒนาบริการนี้ให้สมบูรณ์ที่สุดก่อน ส่วนเรื่องเครื่อง Xbox ยังไม่สามารถพูดถึงได้ในตอนนี้"ส่วนเรื่องการแปลภาษาไทย ทาง Xbox มีแผนจะทำอย่างแน่นอน โดยเกมล่าสุดที่เพิ่มการรองรับภาษาไทยก็คือ Sea of Thieves ซึ่งในอนาคตจะมีการใส่ภาษาไทยลงในเกมอื่น ๆ มากขึ้น ขอให้รอติดตามกันได้เลย