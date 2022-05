"Rabbids: Party of Legends" เกมปาร์ตี้กระต่ายป่วน วางจำหน่าย 30 มิ.ย.นี้

ใน "Rabbids: Party of Legends" ผู้เล่นจะเข้าร่วมกับพวกแรบบิดส์ (Rabbids) ที่กำลังเล่นเครื่องซักผ้าแล้วถูกส่งไปยังโลกแห่งความโกลาหลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนวนิยายจีนคลาสสิกเรื่อง "ไซอิ๋ว" (Journey to the West) ผู้เล่นและแรบบิดส์จะต้องร่วมมือกับ เห้งเจีย, ตือโป๊ยก่าย, ซัวเจ๋ง และพระถังซำจั๋ง เพื่อหาทางกลับบ้านให้ได้ตัวเกมจะประกอบด้วยมินิเกมรูปแบบต่าง ๆ กว่า 50 เกม มีทั้งแบบร่วมมือช่วยเหลือกันและแข่งขันกันเอง รองรับผู้เล่นสูงสุด 4 คน เลือกได้ทั้งแบบเล่นเป็นทีมหรือลุยเดี่ยว นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเพลย์ลิสต์รวมมินิเกมที่ตนเองชื่นชอบ รวมถึงปรับระดับความยากของ AI ได้ตามต้องการอีกด้วย"Rabbids: Party of Legends" พัฒนาโดย Ubisoft Chengdu ทีมพัฒนาในประเทศจีนและวางจำหน่ายเฉพาะภาษาจีนเมื่อปีที่แล้ว สำหรับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเตรียมวางจำหน่ายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ บนแพลตฟอร์ม Xbox One, PS4, Switch พร้อมรองรับการเล่นบน Xbox Series X|S และ PS5 ผ่านระบบ Backward Compatibility ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ubisoft.asia/th/blog/ และแฟนเพจ Ubisoft