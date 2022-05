The Division 2 เปิดตัวคอนเทนต์ใหม่ "Hidden Alliance" พร้อมให้เล่น 12 พ.ค.นี้

ศัตรูใหม่ปรากฏกาย:

อาวุธและเกียร์ใหม่:

ในซีซัน 9 เรื่องราวที่ดำเนินต่อไปจะนำพาเหล่าเอเย่นต์มาพบกับผลลัพธ์ภายหลังจากกำจัดอดีตผู้บัญชาการของดิวิชันที่กลายเป็นผู้ทรยศไปก่อนหน้านี้ เป้าหมายใหม่อย่างกัปตันลูอิสยังคงรอดชีวิตอยู่ และดิวิชันจะต้องรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งเผชิญหน้ากับสมาชิกระดับสูงสี่รายของทรูซันส์ ก่อนที่จะไปปะทะกับลูอิส โดยซีซัน 9 จะเป็นหนึ่งในสามซีซันที่มีกำหนดการปล่อยให้เล่นตลอดปีนี้Countdown คือโหมด co-op ใหม่สุดเข้มข้นที่บรรดาเอเย่นต์แห่งดิวิชัน 8 ชีวิตจะถูกส่งไปยังโรงไฟฟ้า โดยมีเวลา 15 นาทีที่จะกู้คืนระบบก่อนที่ทุกอย่างจะถูกล็อคดาวน์ โดยที่เหล่าเอเย่นต์จะออกปฏิบัติการเป็น 2 ทีม ทีมละ 4 คน และเริ่มต้นจากต่างสถานที่กันในฉาก ซึ่งทั้งสองทีมจะต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชนะภารกิจนี้ ดิวิชันจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่คุ้นเคยและต้องคอยต้านศัตรูเอาไว้เพื่อยึดครองโรงไฟฟ้าให้ได้ และถอนกำลังก่อนที่เวลาจะหมดลงตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคมเป็นต้นไป ฟีเจอร์ความเชี่ยวชาญจะช่วยให้ผู้เล่นมีแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาอุปกรณ์ของตนเองด้วยการอัปเกรดค่าพลังพื้นฐานอย่างเช่นการสร้างความเสียหาย, เกราะและสกิล ผู้เล่นสามารถเพิ่มความเชี่ยวชาญได้โดยการใช้ไอเท็มใด ๆ ก็ตามในเกม ยิ่งใช้ไอเท็มที่หลากหลายมากเท่าใดก็จะยิ่งเพิ่มเลเวลได้มาก ความเชี่ยวชาญนี้ยังช่วยให้ผู้เล่นได้เพิ่มค่าพลังพื้นฐานของไอเทมเดี่ยวแต่ละชิ้นและไปถึงระดับพลังใหม่ได้ด้วยในอัปเดตนี้ยังได้เพิ่มไอเทมใหม่ ๆ อีกหลายอย่าง รวมถึงเซ็ตเกียร์ฮาร์ตเบรคเกอร์, เอ็กโซติคใหม่, ไอเทมมีชื่อใหม่ และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีรางวัลเพิ่มเติมให้กับผู้เล่นที่มีพาสซีซัน 9 ด้วยตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคมถึง 31 พฤษภาคม สตรีมเมอร์บน Twitch ทุกคนที่สตรีมในหมวดของ The Division 2 จะมีสิทธิ์ใช้งาน Twitch Drops แปลว่าผู้ชมทุกรายจะได้รับรางวัลฟรี หากรับชมสตรีมของ The Division 2 จากใครก็ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยรางวัลประกอบไปด้วยกล่องอุปกรณ์เลกาซี่, กล่องอุปกรณ์ไฮเอนด์ 2 กล่อง และกล่องอุปกรณ์เอ็กโซติค 1 กล่อง รางวัล Drops จะปล่อยให้ทุก ๆ หนึ่งชั่วโมง (รับชมสตรีม Division 2 จำนวน 4 ชั่วโมงเพื่อรับรางวัลทั้งหมด)ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม The Division 2 จะเปิดให้เล่นฟรีบนคอนโซล Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games Store และ Ubisoft Connect บน Windows PCคอนเทนต์ซีซัน 9 "Hidden Alliance" จะพร้อมให้เล่นสำหรับผู้ที่ซื้อ Tom Clancy’s The Division 2 - Warlords of New York ในวันที่ 12 พฤษภาคมนี้ ติดตามข่าวสารล่าสุดจาก Ubisoft ได้ที่ news.ubisoft.com และแฟนเพจ Ubisoft