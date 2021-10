เกมแอคชัน "ดาบพิฆาตอสูร" เปิดขายญี่ปุ่นแสนกว่าชุด

เกมใหม่นี้จัดจำหน่ายโดยค่าย Aniplex ทำเป็นแนวแอคชันมีทั้งการลุยไปตามเนื้อเรื่องและโหมด VS สู้กับผู้เล่นด้วยกัน เพิ่งเปิดขายในญี่ปุ่นวันที่ 14 ตุลาคม จังหวะเวลาตรงกับการฉายอนิเมะซีซันใหม่พอดียอดขายเกมแบบแผ่นบนคอนโซล PS4 ก็อยู่ที่ 94,849 ชุดขึ้นอันดับหนึ่ง ส่วนเวอร์ชัน PS5 อยู่ที่ 20,187 ชุดติดอันดับสาม ทั้งหมดรวมเป็น 115,036 ชุดในสัปดาห์แรกสำหรับโซนเอเชีย ค่ายเซก้าก็ได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายให้ใช้ชื่อว่า "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles" ลงคอนโซลและ PC ร้าน Steam รองรับภาษาอังกฤษทั้งเมนูและเสียงพากย์ หรือจะใช้ของญี่ปุ่นต้นฉบับก็ได้ทางฝั่งฮาร์ดแวร์ เครื่องนินเทนโดสวิตช์รุ่น OLED ก็อยู่ที่ 32,494 ชุดในสัปดาห์ที่สองใกล้เคียงกับรุ่นปกติ 30,869 ชุดตามด้วยรุ่น Lite อีก 9,581 ชุด ส่วนฝั่ง PS5 ก็ทำยอดรุ่นปกติ 16,580 ชุดและรุ่นดิจิตอล 2,129 ชุด