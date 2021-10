มีงี้ด้วย! "Electrician Simulator" เกมสวมบทช่างไฟฟ้า

รูปแบบของเกมจะใช้มุมมองบุคคลที่หนึ่ง ให้ผู้เล่นสำรวจบ้านและจัดการกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อย่างเช่นปลั๊กกำแพงหรือสวิตช์หลอดไฟ ทำการแยกชิ้นส่วนถอดสกรู เปลี่ยนฟิวส์ เดินสายจนกลับมาใช้งานได้ปกตินอกจากนี้ ผู้เล่นจะต้องระวังอุบัติเหตุ เช็คกระแสไฟ สับเบรคเกอร์ก่อนทำงาน หรืออุปกรณ์บางชิ้นก็ต้องเอากลับมานั่งโต๊ะซ่อม แถมยังมีการเปิดคอมพิวเตอร์หางานและเดินทางไปบ้านลูกค้าด้วยผู้พัฒนาคือค่ายอิสระหน้าใหม่ชื่อว่า Take IT Studio! เตรียมเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีในเดือนพฤศจิกายนเป็นเดโมบทนำเรียกว่า First Shock โดยจะมีเวอร์ชันเต็มตามมาในภายหลัง สามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ บนร้าน Steam