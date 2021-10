บริษัท "บันไดนัมโค" ประกาศเปลี่ยนโลโก้พร้อมคำขวัญใหม่

เดิมที ค่ายบันไดนัมโคก็เกิดจากการควบรวมกิจการของ "บันได" กับ "นัมโค" ในญี่ปุ่น โดยมีการออกแบบโลโก้รูปทรงซ้อนกันเป็นสีส้มสื่อถึงการ "ฟิวชัน" รวมตัวกันระหว่างสองบริษัทเดิมโลโก้อันใหม่จะได้แนวคิดมาจาก "ช่องคำพูด" ที่เห็นในหนังสือมังงะของญี่ปุ่น นำเสนอความตั้งใจที่จะสื่อสารกับแฟนๆ ทั่วโลกและสร้างความบันเทิงเฉพาะตัวของบันไดนัมโคเอง เลือกใช้สี Magenta สื่อถึงความหลากหลาย สดใสและสนุกสนานสิ่งที่มาพร้อมกันคือคำขวัญ "ความสนุกเพื่อทุกคนสู่อนาคต" (Fun for All into the Future) โดยทางบริษัทเรียกว่าเป็นเป้าประสงค์ (Purpose) ที่จะแบ่งปันความฝัน ความสนุก และแรงบันดาลใจกับคนทั่วโลกเริ่มจากเดือนเมษายน 2022 บริษัทในเครือทั้งที่มีและไม่มีคำว่า "บันไดนัมโค" จะใช้โลโก้ใหม่บนบริการและผลิตภัณฑ์ โดยมีการทำไว้หลายเวอร์ชันแบบสั้นยาว ติดคำขวัญในกรณีเป็นทางการ และเฉพาะโลโก้อย่างเดียวสำหรับสินค้า