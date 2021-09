โหลดฟรี "The Market of Light" เกมสาธิตอันเรียลเอนจิ้น 5 บน PC

สำหรับสตูดิโอแห่งนี้ก็มีถิ่นฐานอยู่ในญี่ปุ่น เพิ่งสร้างเกม Caligula2 แนว RPG ลงคอนโซล PS4 นินเทนโดสวิตช์ และก่อนหน้านั้นในปี 2019 ก็มีผลงานเกมตู้โจโจ้ล่าข้ามสตวรรษภาค Last Survivor ทำให้กับค่ายบันไดนัมโคผลงานใหม่ The Market of Light อันนี้จะเป็นเกมของพวกเขาเอง ใช้อันเรียลเอนจิ้น 5 เวอร์ชันเบื้องต้นสาธิตลูกเล่น 3 อย่างได้แก่ Nanite โพลิกอนจำนวนไม่จำกัด Lumen แสงเงาที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างสมบูรณ์ และ Niagara เครื่องมือสร้างเอฟเฟกต์พิเศษภายในเกม ผู้เล่นจะรับบทหิ่งห้อยออกสำรวจตลาดตามหาลูกแก้ว 3 สีที่เป็นตัวแทนของลูกเล่นเอนจิ้น 3 อย่าง สามารถรับชมรายละเอียดพื้นผิวข้าวของขนาดเล็กได้อย่างชัดเจน ใช้เวลาเล่นราว 15-30 นาทีความต้องการขั้นต่ำของ PC จะต้องมีระบบปฏิบัติการ 64 บิทและ CPU 4 คอร์ 3.2 GHz แบบ 64 บิทเช่นกัน ใช้หน่วยความจำ 8GB และกราฟิกการ์ด GTX 1070 ขึ้นไป กินพื้นที่ความจุประมาณ 25GB สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีผ่านร้าน Steam