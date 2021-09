ว็อต! "Far Cry 6" โนซัพพอร์ต Ray Tracing บนคอนโซล

(Stephanie Brenham)

เทคนิคแสงเงาดังกล่าวมันเป็นฟีเจอร์ของเกม Far Cry 6 บนฝั่งพีซีเท่านั้น

screenrant

การออกมาประกาศยอมรับในครั้งนี้ เชื่อว่าหลายคนคงคาดเดาเอาไว้อยู่แล้ว เนื่องจากก่อนหน้านี้ในคลิปเทรลเลอร์โชว์ความสวยงามของภาพกราฟิกภายในเกมเวอร์ชันพีซีที่มีการอวดแสงสีเทคนิคแบบจัดเต็มนั้น ทาง ยูบิซอฟต์ ก็ไม่ได้เอ่ยระบุถึงเวอร์ชันคอนโซลแต่อย่างใด แถมพอมีใครถามพวกเขาก็ตอบกลับด้วยความเงียบงันจนมาถึงวันนี้ ต้องขอบคุณหัวหน้าทีมโปรแกรมเมอร์ 3D ของยูบิซอฟต์ ที่ออกมาเฉลยยืนยันให้แฟนๆได้ไขความกระจ่าง โดยเธอระบุว่าเพราะทีมงานของเธอต้องการงัดขุมพลังแต่ละเครื่องคอนโซลออกมาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งนั่นหมายถึงความละเอียดระดับ 4K ที่ 60 fps และเพื่อให้มั่นใจว่าระบบสภาพอากาศแบบไดนามิกอันเป็นฟีเจอร์สดใหม่ จะถูกนำเสนอถ่ายทอดออกมาได้อย่างลื่นไหลบนทุกแพลตฟอร์มเกม "Far Cry 6" เตรียมออกวางจำหน่ายลงทั้ง PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series และ Google Stadia ในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ โดยมีทีมพัฒนาหลัก Ubisoft Toronto คอยดูแลรับผิดชอบ ขณะที่ตัวเกมเวอร์ชันพีซีถูกมอบหมายให้ทีมงานคุมกำกับ ซึ่งพวกเขาได้ผลักดันมันไปสู่ขีดจำกัดของเครื่องพีซีระดับไฮเอนด์ด้วยการจัดเต็มเทคนิคภาพสมัยใหม่ อีกทั้งยังจับมือร่วมกับค่าย AMD เพื่อใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ของพวกเขา ฉะนั้นสาวกคอนโซลทั้งหลายเมื่อรู้แล้วก็จงทำใจยอมรับสภาพซะสำหรับเทคนิคถือเป็นสิ่งที่นักพัฒนาเกมในปัจจุบันต่างพยายามนำเสนอยัดใส่เข้ามาในเกมของตน ถึงแม้ว่ามันจะต้องแลกกับการที่ตัวเกมไม่สามารถรันได้อย่างสมูธ 60 เฟรม ซึ่งบรรดาเกมส่วนใหญ่บนเครื่องคอนโซลมักใช้วิธีเพิ่มออพชั่นให้ผู้เล่นได้ชั่งใจเลือกระหว่างความสวยงามของภาพกับความลื่นไหล หรือแม้กระทั่งเกมที่กำลังมาในอนาคตอย่าง Gran Turismo 7 ก็เลือกที่จะจำกัดเทคนิคแสงเงาสมจริงพวกนี้เอาไว้โชว์เฉพาะในฉากโรงรถกับฟีเจอร์รีเพลย์เท่านั้น แต่สำหรับ ยูบิซอฟต์ แล้ววิธีที่พวกเขาใช้กับเกม Far Cry 6 เวอร์ชันคอนโซลนั้น มันเหมือนกับเป็นการบังคับมัดมือชก ไม่ให้โอกาสผู้เล่นได้มีสิทธิ์เลือกอะไรเลย