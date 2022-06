ข่าวปลอม! ผลิตภัณฑ์ Medical Antiseptic and Moisturizing Spray น้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ภายใน 1 นาที

วันนี้ (21 มิ.ย.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องผลิตภัณฑ์ Medical Antiseptic and Moisturizing Spray น้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ภายใน 1 นาที ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จตามที่ได้มีการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ำยาฆ่าเชื้อจุลชีพก่อโรค Medical Antiseptic and Moisturizing Spray นวัตกรรมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย และผลจากการทดสอบฆ่าเชื้อโควิด 19 พบว่า สามารถฆ่าเชื้อตายภายใน 1 นาที เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบสัมผัสผิวหนังได้ สูตรละลายน้ำ กลิ่นหอม ผ่านการทดสอบการระคายเคืองในมนุษย์ พบว่าไม่เกิดการระคายเคืองต่อผิว ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ Medical Antiseptic and Moisturizing Spray ที่มีการใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก อย.ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. ได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยว่าไม่ได้รับอนุญาตหรือโฆษณาเกินจริงได้ที่สายด่วน อย.1556ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทรสายด่วน 1556บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. และไม่มีข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถฆ่าเชื้อโควิด 19 ได้หน่วยงานที่ตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข