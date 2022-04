ข่าวจริง! สธ. สนับสนุนหาบเร่แผงลอย-ไรเดอร์ ส่งข้าวให้ผู้ป่วยโควิด 19 ในระบบ HI

วันนี้ (23 เม.ย.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องสธ. สนับสนุนหาบเร่แผงลอย ไรเดอร์ ส่งข้าวให้ผู้ป่วยโควิด 19 ในระบบ HI ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริงหัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนรับหนังสือ จากสมาคมไรเดอร์-ชมรมหาบเร่แผงลอย ขอมีส่วนร่วมในการส่งข้าวให้กับผู้ป่วยโควิด 19 ในระบบ HI เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ และกระจายรายได้ให้กับกลุ่มแรงงาน เตรียมประสานสปสช. กรุงเทพมหานคร และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ให้พิจารณาช่วยเหลือ ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้เป็นผู้แทนรับหนังสือจากกลุ่มผู้ประกอบการ ชมรมหาบเร่แผงลอย สมาคมไรเดอร์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ขับขี่จักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และสมาคมผู้ขับขี่รถรับจ้างแห่งประเทศไทย ที่ขอให้จัดทำโครงการส่งข้าวให้กับผู้ป่วยโควิด 19 ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้ให้กับกลุ่มแรงงานต่าง ๆ เช่น จักรยานยนต์รับจ้าง ไรเดอร์ แม่ค้าหาบเร่แผงลอย ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้เคยเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลประชาชนที่ติดเชื้อในช่วงที่มีวิกฤตโควิด 19 มีประสบการณ์ในการประกอบอาหารช่วยเหลือแรงงานที่ถูกกักตัวในแคมป์คนงาน และมีเครือข่ายผู้ค้ากระจายอยู่ทั่วทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุข จะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรุงเทพมหานคร และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เพื่อพิจารณาแนวทางในการสนับสนุนต่อไปทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://ops.moph.go.th/public/ หรือโทร. 02 590 1000หน่วยงานที่ตรวจสอบ สธ. สนับสนุนหาบเร่แผงลอย ไรเดอร์ ส่งข้าวให้ผู้ป่วยโควิด 19 ในระบบ HI