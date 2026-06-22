รอดนอนคุก! “ปู มัณฑนา” กลับลำไม่ให้สัมภาษณ์ หลังศาลอนุญาตประกันตัว 4.5 หมื่น

หลังศาลอาญากรุงเทพใต้ มีคำพิพากษาให้จำคุก “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” เป็นเวลา 2 ปี ไม่รอลงอาญา ในคดีแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาท ที่ “ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี” เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ศาลสั่งจำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี ไม่รอลงอาญา คดีฟ้องเท็จกลั่นแกล้ง “ลูกหมี รัศมี”
ล่าสุด “ปู มัณฑนา” ได้ยื่นประกันตัววงเงิน 45,000 บาท และศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ทำให้ไม่ต้องถูกคุมขังระหว่างต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ โดยงานนี้เจ้าตัวได้เดินทางกลับทันที และไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้
ก่อนจะโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อขอโทษสื่อมวลชน โดยระบุว่า “ขออภัยสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะ วันนี้ปูยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ และขออนุญาตยังไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมในขณะนี้”
พร้อมยืนยันว่า “ปูเคารพคำพิพากษาของศาลชั้นต้น และขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการยื่นอุทธรณ์ต่อไป”
ชนะอีกแล้ว! “ลูกหมี” เผย “ปู มัณฑนา” ยิ้มสู้ ศาลสั่งจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา แพ้รวด 5 คดี