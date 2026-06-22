ศาลสั่งจำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี ไม่รอลงอาญา คดีฟ้องเท็จกลั่นแกล้ง “ลูกหมี รัศมี”

วันนี้ (22 มิ.ย.) ศาลอาญากรุงเทพใต้ มีนัดฟังคำพิพากษาคดีระหว่าง “ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี”เป็นโจทก์ “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ”เป็นจำเลย ข้อหาแจ้งความเท็จการผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญากรณีปูไปแจ้งความเท็จ ที่สน. ทองหล่อว่าลูกหมีเป็นนายทุนเงินนอกระบบเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
ล่าสุด เฟซบุ๊ก ทนายคลายทุกข์ ของ “ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์” ได้เผยว่าศาลได้มีคำสั่งจำคุก ปู มัณฑนา เป็นเวลา 2 ปี ไม่รอลงอาญา
“ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุกปู มัณฑนา สองปี แจ้งความเท็จกลั่นแกล้งผู้อื่นและหมิ่นประมาท #ลูกหมีเป็นโจทก์ ”
ขณะที่เฟซบุ๊ก “ทนายกุ้ง อำนวยพร มณีวรรณ์” ก็เผยว่า “ชนะอีกแล้วค่ะ ศาลส่งจำคุก ปู มัณฑนา 2 ปี”